Föreståndare skyddat boende
Hemlikt Mellansveriges sociala tjänster AB / Socialsekreterarjobb / Mora
2025-08-25
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Publiceringsdatum
, Örebro
, Halmstad
2025-08-25Om tjänsten
Vi på Hemlikt driver skyddade boenden för personer som lever under hot och våld. Vi finns i flera delar av landet och har särskild kompetens inom hedersrelaterad problematik. Nu söker vi en föreståndare till Hemlikt Nord.
Det här är en roll för dig som tycker om ett arbete där dagarna ser olika ut. Hos oss kombineras ledning och ansvar med praktiskt arbete tillsammans med klienter och kollegor.
Som föreståndare är du verksamhetens nav - du leder arbetet, stöttar personalen, samarbetar med myndigheter och finns som trygg punkt för våra klienter.Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla verksamheten i enlighet med lagstiftning och IVO:s tillstånd
Personalansvar, handledning och schemaläggning
Vara närvarande i vardagen - ibland behövs du i ett myndighetsmöte, ibland för att leka med ett barn
Delta i och leda riskbedömningar och säkerhetsplanering
Stötta klienter i vardagen, både praktiskt och genom samtal
Samverkan med socialtjänst, skola, vård och andra viktiga aktörer
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är socionom eller har likvärdig akademisk utbildning inom socialt arbete
Har några års erfarenhet från socialtjänst, HVB, skyddat boende eller liknande
Har provat en arbetsledande roll och gillar att ta ansvar
Är en glad och lösningsfokuserad person - du kommer med svar och idéer istället för att fastna i problem
Gillar variation i arbetet - ena dagen är full av möten, nästa dag kan handla om att följa med klienter på ärenden eller passa barn en stund
Är prestigelös - hos oss hjälps vi åt, oavsett uppgift
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
Kunskap om våld i nära relationer (VINR) och hedersrelaterat våld (HRV)
Utbildning i MI (Motiverande samtal) eller andra samtalsmetoder
Vi erbjuder
Heltid, dagtid med schemalagd beredskap vissa veckor
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal via Almega Vårdföretagarna - bransch E
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Fortlöpande utbildning och kompetensutveckling
En arbetsplats med engagerade kollegor som stöttar varandraSå ansöker du
Välkommen med din ansökan! Skicka CV och personligt brev till medarbetare@hemlikt.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
