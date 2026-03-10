Föreståndare Särskilt boende
Virun Vård & Behandling AB / Sjuksköterskejobb / Flen Visa alla sjuksköterskejobb i Flen
2026-03-10
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Virun Vård & Behandling AB i Flen
, Vingåker
eller i hela Sverige
Virun Vård & Behandling söker en föreståndare till vårt särskilda boende i Mellösa, Flens kommun.
Virun Vård & Behandling är ett nyöppnat särskilt boende för äldre med psykisk funktionsnedsättning, beläget i det lugna och naturnära Mellösa i Flens kommun, Södermanland.
Här erbjuds trygg och behovsanpassad boendeform enligt 26 kap. 1 § SoL, med 17 platser för särskilt boende och en avdelning med 5 platser för korttidsvård.
Virun är en del av Viking-gruppen, som även omfattar Vikingens vårdhem och Bolmängens psykiatriska behandlingshem, och vi arbetar gemensamt för att skapa hög kvalitet och trygghet i alla verksamheter (se viking-gruppen.se).
Om rollen
Rollen som föreståndare innebär att leda verksamheten och uppfylla kraven för att bli godkänd tillståndsbärare gentemot IVO. Vi söker dig som är professionell, trygg och har en god moralisk kompass. Du har förmåga att fatta välgrundade beslut och ta ansvar för verksamhetens kvalitet. Du är strukturerad, empatisk och lyhörd i mötet med medarbetare, boende och anhöriga, och har lätt för att samarbeta både internt och externt. Som föreståndare skapar du förtroende, och främjar en positiv arbetskultur genom ett öppet, tillmötesgående och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har god förståelse för relevanta lagar och regelverk och säkerställer att verksamheten arbetar i enlighet med gällande riktlinjer.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Leda och utveckla verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och Socialtjänstförordningen (SOSF).
Ansvara för personal, handledning och kompetensutveckling.
Planera, följa upp och dokumentera individuella omvårdnadsplaner.
Säkerställa att arbetssätt och metoder är evidensbaserade, ändamålsenliga och värnar den enskildes självbestämmande och integritet.
Samverka med interna och externa aktörer för bästa möjliga vård och omsorg.
Arbeta systematiskt med kvalitetssäkring, riskbedömning och säkerhetsrutiner.
Vi söker dig som
Har relevant högskoleutbildning, exempelvis legitimerad sjuksköterska eller socionom.
Har erfarenhet av arbete inom särskilt boende samt inom psykiatri.
Har erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
Har personlig lämplighet för övergripande ansvar för verksamhet, personal och målgrupp.
Uppfyller kraven för att kunna bli godkänd av IVO som föreståndare.
Vi erbjuder
En spännande ledarroll med stort inflytande i en nystartad verksamhet.
Individuell lönesättning och möjlighet till vidareutbildning inom ledarskap
Anställning
Tillsvidare, heltid (provanställning tillämpas)
Tillträde: Efter godkännande av IVO
Dagtid måndag till fredag. Tjänsten kan komma att omfatta beredskapstjänstgöring efter överenskommelse.
Vi behandlar alla ansökningar och kallar till intervju löpande.
Välkommen med din ansökan till Virun Vård & Behandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: anna.carlsson@omsorgshuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Virun Vård & Behandling AB
(org.nr 559105-1486)
Lyckebovägen 6 (visa karta
)
642 63 MELLÖSA Jobbnummer
9788629