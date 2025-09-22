Föreståndare HVB-hem ungdomar
Borlänge kommun, Enheten för sociala insatser - barn och unga / Socialsekreterarjobb / Borlänge Visa alla socialsekreterarjobb i Borlänge
2025-09-22
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Enheten för sociala insatser - barn och unga i Borlänge
Enheten för sociala insatser Barn och Unga (ESI) är organiserad under Individ och familjeomsorgen (IFO) som ligger organisatoriskt i Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen och tillhör Social- och arbetsmarknadsnämnden. IFO består av fyra enheter, där ESI Barn och Unga är en av enheterna.
Enheten för Sociala insatser Barn och Unga ansvarar främst för insatser riktade mot barn, unga och deras familjer. Enheten bedriver idag två ungdomsboenden som är Kompassen och Talgoxen. Kompassen är ett behandlingshem för ungdomar med NPF och sociala svårigheter. Talgoxen är ett stödboende för ungdomar. Vidare ansvarar enheten för IFO:s öppenvård som bedrivs mot familjer, barn och unga och där det arbetar familjebehandlare.
Enheten strävar efter att möta Borlängebons behov och bedriva en kvalitativ vård.
IFO strävar efter en sammanhållen vårdkedja och har goda möjligheter därtill via egen öppenvård både vad gäller ungdomar och vuxna.
Det stora målet för placeringen är att ungdomen, efter avslutad placering, ska bli självförsörjande, få en egen bostad och bra socialt liv.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Du kommer att tillsammans med enhetschef ESI ta dig an en spännande utmaning. Borlänge kommun ska i samverkan med andra Dalakommuner starta ett hvb-hem. Målgruppen är unga män och kvinnor samt icke-binära från 16 år till och med 20 år där det finns misstanke om samsjuklighet i form av riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och- eller andra psykiska besvär.
Tjänsten syftar till att Starta ett behandlingshem i samverkan med andra kommuner och att utveckla behandlingsarbetet samt vårdkedjan inom IFO samt att ansvara för att behandlingen sköts utifrån god vårdetik och evidensbaserade metoder. Initialt kommer arbetet bestå av rekrytering och bemanning av boendet samt behandlingsupplägg.
Kommande arbetsuppgifter blir att leda och styra hemmet som kommer att bestå av åtta behandlingsassistenter samt två samordnare. En del av tjänsten kommer att handla om samverkan med andra kommuner och att ingå i en styrgrupp där andra kommuner kommer att delta och ha en röst avseende verksamhetens innehåll.
In- och utskrivningsansvar samt budget- personal och verksamhetsansvar tillsammans med enhetschef ingår i tjänsten. Som föreståndare planerar, leder och samordnar du arbetet på hemmet. Kontakter med övriga IFO såsom myndighet och öppenvård är viktiga för att fortsätta utveckla vårdkedjan. Du kommer även att ha kontakt med andra kommuner och myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning som socionom eller beteendevetare alternativt en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ytterligare krav är att du har läst socialrätt.
Du har minst ett års erfarenhet av att ha haft behandlingsansvar på behandlingshem eller dokumenterad erfarenhet av att bedriva behandling mot ungdomar. Du har även minst ett års erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Det vill säga ungdomar med samsjuklighet, NPF och riskbruk. Meriterande om du har minst ett års erfarenhet av arbetsledande befattning inom behandlingshem för ungdomar. Önskvärt men inget krav om du har utbildning i KBT och MI.
B-körkort är ett krav samt att du uttrycker dig väl i både skrift och tal i det svenska språket.
Som person är du lösningsfokuserad och kreativ. Du är nyfiken och kommunikativ vilket leder till att du skapar goda relationer såväl internt som externt samt en modig ledare som står för de beslut som tas. Att vara flexibel och anpassa sig efter verksamhetens förändringar ser vi som en självklar del av dig och ditt arbetssätt.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Enheten för sociala insatser - barn och unga Kontakt
Enhetschef
Ronnie Lundström 0243-742 67 Jobbnummer
9520839