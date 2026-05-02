Föreståndare HVB

Föreståndare till HVB för pojkar 13-18 år
Som föreståndare på Bogården HVB kommer du att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt tillstånd, håller hög kvalité och skapa god arbetsmiljö.
Om Bogården HVB
Bogården HVB är en privatägd verksamhet som erbjuder kvalificerade sociala tjänster i form av HVB. Bogården HVB har 7 platser och tar emot placeringar enligt SoL och LVU.
HVB-hemmet arbetar med målgruppen pojkar från och med 13 år till och med 18 år som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller har ett hotfullt beteende. Som föreståndare på Bogården HVB kommer du ansvara för att HVB-hemmet bedrivs enligt tillstånd, håller hög kvalité och skapa god arbetsmiljö. I arbetet som föreståndare ingår medarbetaransvar, arbetsledning, administrativa uppgifter som ekonomi, dokumentation, schemaläggning och ramavtalsupphandling. Du har även ansvar för uppföljning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av verksamheten. För oss är det viktigt att du som föreståndare vill vara aktiv och operativ i det dagliga arbetet i verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationen med kollegor, ungdomar och våra uppdragsgivare. Kvalifikationer
Som föreståndare behöver du uppfylla följande krav:
• Minst 180 högskolepoäng med inriktning socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
• Erfarenhet av liknande verksamhet.
• Personlig lämplighet.
Vi söker därmed dig som är socionom eller har annan likvärdig adekvat högskoleutbildning. Du har flera års yrkeserfarenhet av att arbeta med målgruppen barn/ungdomar samt har tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll med personalansvar. Du kan arbeta självständigt och kan fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du förväntas vara en lösningsfokuserad, stresstålig, trygg och tydlig ledare. Du behöver vara orienterad inom administrativt och ekonomiskt arbete då tjänsten innefattar ekonomisk planering/budgetering, upphandling och utveckling av verksamheten. Det är viktigt att du har god kunskap om relevant lagstiftning.
Vi erbjuder dig
Ett uppdrag som är utmanande, utvecklande och belönande tillsammans med en engagerad medarbetargrupp i en kreativ miljö. Handledning och kompetensutveckling är en naturlig del av verksamheten. Övrig information
Omfattning: Heltid. Individuell lön.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
B-körkort är ett krav.
Sista dag för ansökan är den 1 juni 2026. Vänta inte med att ansöka då vi kommer hantera ansökningarna löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sänd din ansökan innehållande CV och personligt brev till: info@bogardenhvb.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@bogardenhvb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MaCaNa familjehem och utveckling AB
(org.nr 559053-7865), https://bogardenhvb.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MaCaNa familjehem & utveckling AB Jobbnummer
9887407