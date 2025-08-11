Föreståndare/Enhetschef för Sveriges exklusivaste HVB-hem
Föreståndare till vårt HVB-hem i Landvetter
Liljewall & Silfverstedt AB söker nu en engagerad och erfaren ledare som vill axla rollen som föreståndare för vårt HVB-hem i Landvetter. Vi strävar efter att vara Sveriges mest exklusiva HVB-hem och att sätta en ny standard för hur socialt arbete bedrivs. Hos oss får du möjlighet att leda och utveckla en verksamhet som gör stor skillnad för unga människor. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stort eget ansvar och ett team av kompetenta medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Vårt HVB-hem erbjuder en trygg och harmonisk miljö för barn i åldrarna 12-16 år. Med en fastighet av högsta standard och en målsättning att vara Sveriges ledande HVB-hem, arbetar vi med omsorg, respekt och evidensbaserade metoder för att skapa en plats där barn och unga kan utvecklas och nå sin fulla potential.Om tjänsten
Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamheten, både operativt och strategiskt. Du leder och coachar ett team som består av behandlingspedagoger.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
Leda, planera och utveckla verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd och mål.
Personalansvar inklusive rekrytering, handledning, schemaläggning och kompetensutveckling.
Budgetansvar och ekonomisk uppföljning.
Upprätthålla och utveckla goda relationer med socialtjänst, andra myndigheter och samarbetspartners.
Ansvara för kvalitetssäkring och att vi lever upp till IVO:s krav.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmågan att motivera och engagera dina medarbetare. Du är strukturerad, ansvarsfull och har en god kommunikativ förmåga.
Vi ser att du har:
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som bedöms relevant för tjänsten.
Erfarenhet av ledande befattning, gärna inom socialt arbete.
Kunskap om och erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta situationer.
Goda kunskaper om socialtjänstlagen, LVU och andra relevanta lagar och föreskrifter.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder en heltidstjänst.
Är du vår nya föreståndare?Så ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med CV och ett personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för rollen. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av framtidens HVB-hem - där kvalitet, trygghet och utveckling står i fokus!
