Forest Portfolio Manager Till Eken Financing

Vill du vara med och bygga upp en ny marknad för skogsägare - där kolkrediter skapar intäkter vid sidan av de traditionella virkesprodukterna?
EKEN söker två stycken affärsdrivna personer som vill arbeta nära skogsägare och bygga upp en portfölj av kontrakterad skogsmark. Här kombinerar du skoglig kompetens med affärsmannaskap i en roll där du driver affären från första kontakt till långsiktiga avtal.
Om EKEN
EKEN verkar i skärningspunkten mellan skogsbruk, klimat, tech och finans. Vi utvecklar en affärsmodell där skog omvandlas till nya, långsiktiga intäkter genom certifierade kolkrediter i en växande europeisk marknad.
Genom att mäta, certifiera och sälja skogens kolinlagring skapar vi nya intäktsströmmar för skogsägare, samtidigt som företag får tillgång till högkvalitativa kolkrediter för att nå sina klimatmål. Med hjälp av data, analys och egenutvecklade tekniska lösningar bygger vi en skalbar affärsmodell för återkommande intäkter över tid.
Om rollen
Du kommer att arbeta med att bygga upp och utveckla EKENs affär mot privata skogsägare genom ett aktivt och uppsökande arbete.
Rollen innebär att du driver hela affären - från första kontakt till avtal - och ansvarar därefter för att utveckla och förvalta relationen med skogsägaren över tid. Rollen kan också innebära att du utvecklar existerande partnerskap och arbetssätt för att nå fler skogsägare. Att bidra till hur vi bygger upp effektiva och skalbara processer i takt med att bolaget växer är en viktig del av jobbet.
Du ansvarar för att bygga upp en portfölj av kontrakterad skogsmark och arbetar långsiktigt med att utveckla relationer och affärsmöjligheter.
Rollen är en unik möjlighet att kombinera skoglig kompetens med affärsdriv i en miljö där grunden finns men mycket fortfarande är under uppbyggnad.
Vem vi söker
En skoglig bakgrund kombinerat med ett starkt intresse för affärer och relationer är en bra grund för att trivas i rollen.
Initiativförmåga, ett uppsökande arbetssätt och förmågan att bygga långsiktiga relationer är viktiga delar av vardagen. Du är kommunikativ, affärsdriven och motiveras av att skapa affärer och se resultat av ditt arbete.
Rollen passar dig som känner dig bekväm i en miljö där förutsättningarna kan förändras och där du själv är med och formar hur arbetet utvecklas över tid.
Vi välkomnar både dig som är tidigt i karriären och vill utvecklas i rollen, samt dig som har några års erfarenhet och är van att driva affärer mer självständigt.
Vi tror att du har
Skoglig utbildning som jägmästare, skogsmästare eller motsvarande
Intresse för affärer och relationer
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Körkort och möjlighet att resa
Det är ett extra plus om du har erfarenhet av affärsdrivande roller inom skogsbranschen eller har arbetat som exempelvis virkesköpare eller i liknande roll.
Varför EKEN?
Var med i en växande startup med stor utvecklingspotential
Få stort ansvar och möjlighet att påverka hur affären byggs upp
Centralt kontor i Stockholm vid centralstationen
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete
Friskvårdsbidrag på 5000 kr, sjukvårdsförsäkring och 30 dagars semester
Ansökan
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att ta del av ditt CV och höra mer om din bakgrund.
Har du frågor om rollen eller processen är du varmt välkommen att höra av dig till Hugo Högberg West på hugo.hogberg-west@ekenfinancing.com Så ansöker du
