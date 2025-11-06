Föreningsutvecklare med fotbollshjärta
2025-11-06
Är du en strukturerad lagspelare med passion för fotboll? Vi söker en administrativt ansvarig som vill vara med och utveckla vår förening både på och utanför planen!Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Kvarnby IK är en förening i utveckling med ca 800 medlemmar, som satsar på att utveckla spelare - både tjejer och killar - i en trygg och inspirerande miljö.
Om rollen
Som Föreningsutvecklare är du administrativt ansvarig i föreningen samt navet i föreningens organisation. Du ansvarar för att den dagliga administrationen fungerar smidigt och att våra ledare, spelare och styrelse får det stöd de behöver. Du kommer att arbeta nära vår fotbollsutvecklare, våra tränare och styrelsen för att säkerställa en välfungerande verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för föreningens administrativa rutiner och dokumentation
Hantera medlemsregister, licenser och övergångar
Ansvarig för schemaläggning och bokningar
Sköta kontakten med föreningens sponsorer samt ansvara för att få in nya sponsorer till föreningen.
Sköta föreningens ekonomiadministration (fakturor, bidragsansökningar m.m.)
Vara kontaktperson gentemot förbund, kommun och samarbetspartners
Stötta ledare och föräldrar med praktisk support vid t ex lagadministration
och material.
Ansvarig för att planera och genomföra arrangemang i föreningen
Bidra till utvecklingen av våra digitala system och processer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom idrott eller ideell verksamhet
Vid behov kan hantera den löpande ekonomin i föreningen
Kan schemaläggning och bokning av träningar och matcher
Är noggrann, strukturerad och självgående
Är lösningsorienterad, flexibel och stresstålig, och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Trivs med att samarbeta och kommunicera med många olika människor
Har mycket goda datorvanor och gärna kunskap i föreningssystem
(t.ex. SportAdmin, Fogis eller liknande)
Har ett genuint intresse för fotboll och föreningsliv
Vi erbjuder
En stimulerande roll i en förening med stark gemenskap och stora ambitioner
Möjlighet att påverka och utveckla föreningens administrativa arbete
En chans att forma och utveckla rollen utifrån dina styrkor och idéer
Flexibla arbetstider
Deltagande i nätverksträffar och konferenser inom idrott och föreningsutveckling
En roll där du verkligen gör skillnad - du bidrar till att barn, ungdomar och vuxna får rörelseglädje och gemenskap varje dag
Tjänsten är på 100 %, och 3 mån provanställning gäller. En del av arbetet sker kvälls- och helgtid.
Tillträde:
Enligt överenskommelse
Ansökan:
Din ansökan med CV och ett personligt brev skickar du till ann@kvarnbyik.se
senast den 30 november. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ann@kvarnbyik.se Omfattning
