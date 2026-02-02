Föreningsutvecklare
Spöland Vännäs Idrottsförening / Organisationsutvecklarjobb / Vännäs Visa alla organisationsutvecklarjobb i Vännäs
2026-02-02
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spöland Vännäs Idrottsförening i Vännäs
Spöland Vännäs IF är en stadigt växande flersektionsförening med cirka 1 400 medlemmar inom fotboll, innebandy, skidor, cykel, racketsport och bingo. Våra aktiva är allt mellan 6 och 83 år vilket speglar vår ambition att erbjuda idrott, gemenskap och rörelseglädje genom hela livet.
Med stort engagemang för barn och ungdomar verkar vi för ett tryggt, inkluderande och hållbart föreningsliv. Nu söker vi en föreningsutvecklare som vill vara med på resan och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Som föreningsutvecklare bidrar du till föreningens utvecklingsarbete med särskilt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Rollen är huvudsakligen operativ och innebär att du, på uppdrag av huvudstyrelsen, samordnar och driver utvecklingsinsatser i föreningens olika delar.
Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt i en ideell miljö samtidigt som man samarbetar nära styrelse, sektioner och ideellt engagerade.Dina arbetsuppgifter
Du är en samordnande länk mellan styrelse, sektioner, ledare, aktiva, kommunen, sponsorer och andra relevanta aktörer. Du deltar i möten, bidrar i arbetet med föreningens styrdokument och policys samt stöttar sektioner och ledare i deras utvecklingsarbete.
Utöver detta kan arbetsuppgifterna bland annat omfatta:
arbete för trygga och positiva idrottsmiljöer
initiering och genomförande av projekt, utbildningar och föreläsningar för ledare och aktiva
arbete med finansiering, projektstöd och bidrag
ansvar för att föreningens administrativa system och medlemsinformation hålls uppdaterade och aktuella
kommunikation och sociala medier, med fokus på engagemang och synliggörande av föreningens verksamhet
samverkan med skolor samt planering och genomförande av rast- och lovaktiviteter
Vi söker dig som
Har idrottslig bakgrund och erfarenhet av föreningsliv - exempelvis som aktiv, ledare eller engagerad förälder. Du har förståelse för ideellt engagemang och trivs i en miljö där ansvarstagande och samarbete är centralt.
Du är bekväm i mötet med barn och unga, tycker om att vara närvarande i verksamheten och har lätt för att skapa relationer. Som person är du lyhörd, strukturerad och initiativtagande samt kan hantera samtal och situationer där olika viljor möts.
Du har B-körkort och tillgång till egen bil. För tjänsten krävs även att du kan uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande
utbildning eller erfarenhet som idrottskonsulent, idrottspedagog, idrottsvetare eller liknande
erfarenhet av föreningsutveckling, projektarbete eller samordnande roller
erfarenhet av kommunikation och/eller sociala medier
Vi erbjuder
En meningsfull och varierad tjänst i en förening med stark förankring i bygden och stort ideellt engagemang. Du får möjlighet att bidra till utvecklingen av barn- och ungdomsidrott och bli en del av ett engagerat sammanhang med ledare, aktiva, föräldrar och styrelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: info.svif@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreningsutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spöland Vännäs Idrottsförening
, https://www.laget.se/Spoland_Vannas
Nöjesgatan 10 (visa karta
)
911 36 VÄNNÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Spöland Vännäs If Kontakt
Peder Andersson svifordforande@gmail.com Jobbnummer
9718882