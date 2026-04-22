Föreningssamordnare
Alingsås kommun, KoU förvaltningskontor / Administratörsjobb / Alingsås
2026-04-22
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter omfattas av gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsgårdar, kulturskola, kulturhus, bibliotek, museum, konsthall, turisminformation, evenemangsverksamhet, anläggningar, Nolhaga lantgård, Nolhaga Parkbad samt föreningsstöd. Inom hela förvaltningen arbetar idag cirka 420 medarbetare.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
* Handlägga ärenden inom föreningsbidrag och lotteritillstånd enligt lagstiftning, riktlinjer och beslutade rutiner
* Ta fram och kvalitetssäkra underlag inför beslut
* Säkerställa att processer och rutiner följs samt bidra till att förebygga felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott
* Utveckla och förbättra arbetssätt, rutiner, mallar och digitala processer inom ansvarsområdet
* Ta fram statistik, rapporter och underlag för uppföljning av mål, uppdrag och verksamhet
* Ge stöd, service och information till föreningar och interna verksamheter
* Planera och genomföra föreningsträffar och andra samverkansinsatser samt vid arrangemang kommunen anordnar tillsammans med föreningar
* Ansvara för föreningsregister och föreningskommunikation
* Delta i utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten inom verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller likvärdig arbetserfarenhet inom rollens arbetsområde
* Erfarenhet av administrativt arbete eller handläggningsarbete
* God digital kompetens och vana att arbeta i olika system
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Arbete med föreningsliv, föreningsbidrag och lotteriverksamhet
* Erfarenhet av att arbeta med och utveckla rutiner, processer och administrativa arbetssätt
* Arbete med civilsamhälle
* Bidragshandläggning eller annan regelstyrd handläggning
* Offentlig verksamhet
Vem är du som person:
Vi söker dig som vill göra skillnad, arbeta för att stötta föreningslivet och som drivs av att ta eget ansvar. Du är självgående, trygg i dina beslut och trivs lika bra med att arbeta självständigt som tillsammans med andra.
Med din starka samarbets- och relationsförmåga bygger du snabbt förtroende och skapar goda kontakter, både internt och externt. Du kommunicerar tydligt, engagerat och anpassar ditt budskap efter mottagare alltid med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Du har ett gott omdöme, kan prioritera rätt även i komplexa situationer och ser till helheten i ditt arbete. Samtidigt är du strukturerad och resultatinriktad, med förmåga att planera, organisera och leverera med hög kvalitet inom givna tidsramar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Intervjuer sker: 12-15/5.
För denna tjänst behöver du som slutkandidat beställa ett belastningsregister, du gör det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319449".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
Kungsgatan 9 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS
Alingsås kommun, KoU förvaltningskontor
Administrativ chef
Sofie Mattsson sofie.mattsson@alingsas.se 0322616563
