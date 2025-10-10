Förebyggande behandlare till Preventionsgruppen
2025-10-10
Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad.
Det bor drygt 130 000 invånare i området.
Preventionsgruppen är en del av sociala avdelningen på Södermalm och erbjuder preventiva och behandlande insatser till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare samt anhöriga, i syfte att bidra till en gynnsam utveckling och goda levnadsförhållanden för att skapa jämlika livschanser. Vi riktar oss till föräldrar och vårdnadshavare samt erbjuder stöd till vuxna anhöriga mellan 18-65 år. Vi erbjuder också insatser till barn och unga.
Gruppen utgörs av 13 medarbetare som arbetar inom fält, prevention, anhörigstöd och ungdomsmottagning. Våra medarbetare är engagerade, erfarna och hjälps åt med att utveckla arbetet och hitta lösningar på utmaningar. Vi arbetar med många uppmärksammade frågor och arbetet är högt prioriterat.
Din roll
Som förebyggande behandlare kommer du ingå i ett team där du tillsammans med anhörigkonsulent och förebyggande socialsekreterare erbjuder direkt stöd till barn, unga, föräldrar och anhöriga. Teamets uppdrag är att säkerställa information och stödjande insatser till barn, unga och deras föräldrar samt målgruppen anhöriga (barn och vuxna upp till 65). Arbetet sker både individuellt och i grupp och det är viktigt att du känner dig bekväm med detta. I uppdraget ingår även informations- och utbildningsinsatser till kollegor och samverkansparter.
Som medarbetare i Preventionsgruppen förutsätts du ha en nära och kontinuerlig samverkan både internt och externt för att tillsammans med kollegor och andra professioner kunna stödja våra invånare på bästa sätt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av behandling eller stöd riktat till barn och deras nätverk.
• Erfarenhet av anhörigstöd.
• Minst tre års erfarenhet av arbete inom socialtjänst.
• Erfarenhet av föräldrastödsarbete.
• Utbildning i BRA-samtal
• Utbildning eller erfarenhet av arbete med föräldrastödsprogram ex. ABC, Komet, Trygghetscirkeln.
Som förebyggande behandlare behöver vara du trygg och stabil i mötet med människor. Du har god förmåga att skapa relation och förtroende. Du är flexibel, utvecklingsinriktad och ser vikten av nära samverkan med de parter som bidrar i det gemensamma arbetet. Vi förväntar oss att du är självgående, tar ansvar för, driver och slutför dina arbetsuppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet väl. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga. Du ser möjligheter i förändringar och uppskattar utvecklings- och förändringsarbete.
Vid rekrytering till denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. I ditt ansökningsbrev vill vi att du motiverar varför du är intresserad av just den här tjänsten och hur dina erfarenheter matchar det vi söker.
Visst arbete utanför kontorstid förekommer.
Inför eventuell anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
