Förebyggande barn- och ungdomsstödjare
Salems kommun / Socialsekreterarjobb / Salem
2025-11-12
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Om arbetsplatsen
Enheten Barn och unga i Salems kommun är en verksamhet i förändring och utveckling. Efter årsskiftet genomförs en omorganisation där öppenvården och korta insatser blir en del av enheten. Arbetet utgår från den nya socialtjänstlagens intentioner med fokus på samverkan, tidiga och lättillgängliga insatser samt barns och ungas rätt till delaktighet och trygghet.
Som en del av en viktig kommunal satsning inrättar Salems kommun två nya tjänster som förebyggande barn- och ungdomsstödjare. Uppdraget handlar om att arbeta relationsskapande och utåtriktat bland barn och unga i åldrarna 0-20 år samt deras familjer - med fokus på att stärka trygghet och nå ut tidigt med stöd och vägledning, i linje med den nya socialtjänstlagens intentioner om tidiga, samordnade och förebyggande insatser.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som barn- och ungdomsstödjare arbetar du uppsökande, relationsskapande och samverkansinriktat med målet att stärka trygghet, delaktighet och förebygga riskbeteenden. Du kommer att ha en viktig del i kommunens arbete för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för barn och unga i Salem.
Du möter barn, ungdomar där de finns, i skolan, föreningslivet, på fritidsgårdar och i lokalsamhället, och bygger förtroendefulla relationer som gör skillnad. Du samverkar med förskolor, skolor, BVC, familjecentral, polis, kultur- och fritidsverksamheter samt civilsamhället. En del av uppdraget handlar om att utveckla och samordna arbetet inom SSPF.
Arbetet är varierande och innebär både praktiskt uppsökande insatser, råd- och stödsamtal samt strategiskt utvecklingsarbete för att skapa tidiga och tillgängliga stödinsatser för barn, unga och familjer.
Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorgen med fokus på barn, unga och familjer
• Erfarenhet av samverkan över professions- och verksamhetsgränser
Det är meriterande om du:
• Erfarenhet av förebyggande arbete med barn, unga och familjer
• Erfarenhet av råd- och stödinsatser eller behandlande insatser riktade mot barn, unga och familjer
• Erfarenhet av att arbeta utifrån Signs of Safety, RBM (risk- och skyddsbedömningar) samt föräldrastödsprogram som ABC och Komet
Personliga egenskaper vi söker är:
• God förmåga att skapa förtroendefulla relationer med barn, ungdomar och vuxna
• Trygg och stabil i mötet med människor i utsatta situationer
• Van vid självständigt arbete, initiativtagande och är flexibel i ditt arbetssätt
• Samarbetsinriktad och har en god kommunikativ förmåga
• Har ett genuint engagemang för att utveckla arbetet med barn och unga i Salem
Anställningsvillkor
Vi tillsätter två tillsvidareanställningar på heltid med start i januari, 2026 eller enligt överenskommelse. Delar av arbetet sker under kvällar och helger. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
