Fordonstekniker till Euromaster i Jönköping
2026-04-30
Har du erfarenhet som Fordonstekniker och letar efter nästa utmaning? Euromaster i Jönköping ska nu utökas med en kompetent fordonstekniker som sätter säkerheten, kunden och kvaliteten först.
Vi söker dig med erfarenhet och passion för service, felsökning och reparationer på lätta fordon. I rollen som fordonstekniker kommer du att vara kundens dedikerade kontaktperson och expert, där du ansvarar för teknisk support, reparationer, underhåll och felsökning av deras fordon med fokus på att bygga långsiktiga kundrelationer. Du har ett helhetsansvar där du hjälper kunden från första kontakt till fakturering.
Bilservice kommer att vara ditt fokusområden men i din roll ingår även arbete med däckservice, framförallt i vår högsäsong.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning hos en stabil arbetsgivare
Konkurrenskraftiga förmåner
Möjligheter till kompetenshöjande utbildningar
Skicka in din ansökan och berätta varför just du skulle vara en värdefull förstärkning till vårt team!
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som fordonstekniker/bilmekaniker
Fordonsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
Datorvana och administration
Kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
B-körkort
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av däckbranschen
Tidigare erfarenhet av kundkontakt och försäljning
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, varför det är viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person.
Låter detta som en tjänst för dig? - Varmt välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2700 verkstäder i 16 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 140 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Euromaster Jönköping Jobbnummer
9886809