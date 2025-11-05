Fordonstekniker, Arvika
2025-11-05
Motor Trend söker fordonstekniker till Arvika
Vi söker nu en självgående och ansvarsfull fordonstekniker till Arvika. Hos oss får du möjlighet att arbeta med Toyota, ett av världens starkaste varumärken, inom en organisation som präglas av personlighet, öppenhet och närhet. Vår mission är att få se kundens äkta leende och vi tror att vi kan uppnå den genom sann laganda och stort engagemang.
I Arvika får du jobba i ett mindre teknikerteam med god sammanhållning och en kultur där vi stöttar varandra och delar kunskap för att bli bättre varje dag.
Utvecklas med oss
Utvecklas med oss

Enligt vår filosofi är vi ständigt på en resa. Både som individer och som företag behöver vi förändring och utveckling för att må bra och vara delaktiga i den föränderliga värld vi lever i. Vi vill hjälpa dig att växa som människa och vi räknar med att du ska vilja bidra till företagets utveckling. Det är en viktig del i vår kultur. En annan del som är lika viktig handlar om att utveckla varandra. Med olika erfarenheter i bagaget och med stor respekt för våra medarbetares tankar och idéer lär vi av varandra. Det är på det viset som vi hela tiden blir lite bättre och vårt mål är att vi ska vara den bästa återförsäljaren på vår ort.

Om tjänsten
Vi erbjuder ett spännande arbete som omfattar allt från service till reparationer och felsökning. Du ska ha fordonsteknisk utbildning, god datorvana samt minst fem års dokumenterad yrkeserfarenhet. Utbildning och meriter från felsökning är meriterande.
Du kommer att få fortlöpande kvalificerad utbildning av Toyota. Det är viktigt att du är kvalitets- och serviceinriktad samt kan bidra till ett gott samarbete och gott kamratskap på arbetsplatsen. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är tillsvidareanställning på 100% och inleds med sex månaders provanställning.
Vid frågor kontakta Andreas Fryklund på telefon 054-24 01 08 eller andreas.fryklund@motortrend.se

Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan till jobb@motortrend.se
redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag 2025-12-31. Märk din ansökan »Fordonstekniker, Arvika«.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@motortrend.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor Trend AB
(org.nr 556346-6969), https://www.motortrend.se/om-oss/lediga-jobb/fordonstekniker-arvika-2025
Åkaregatan 16 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Fryklund andreas.fryklund@motortrend.se 054-24 01 08 Jobbnummer
9589940