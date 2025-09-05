Fordonstekniker Åkersberga
Kvdbil AB / Maskinreparatörsjobb / Österåker
2025-09-05
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kvdbil AB i Österåker
, Täby
, Sollentuna
, Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Volksvagen Passat, Kia Niro, och Xpeng G9... Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar och säljer årligen runt 26 000 bilar, från mer än ett 60-tal märken och hundratals modeller. Vi vågar lova att vi erbjuder branschens mest varierande - och därför roligaste - jobb som fordonstekniker. Just nu söker vi dig som har erfaren inom fordonsteknik och tidigare arbetat som testare!
När vi går till jobbet gör vi det med strävan om att jobba mot en schysstare bilbransch - med ärlighet och transparens. Vårt fordonstest är kärnan i vår verksamhet och att vi är transparanta med vår dokumentation, är en av anledningarna till vår framgång.
Till vår största anläggning i Åkersberga söker vi nu en erfarenhet fordonstekniker, som är redo att ta nästa steg i karriären och bidra med sin kompetens.
Om jobbet
Som fordonstekniker hos oss ansvarar du för att genomföra noggranna och tekniskt avancerade tester av fordon. Vi arbetar märkesoberoende och hanterar ett brett spann av fordon, från nyare modeller till äldre bilar i varierande skick. Du kommer att arbeta med modern teknik och digitala verktyg, främst iPads, i samband med våra KVD-tester. Hos oss får du möjlighet att använda din erfarenhet på djupet och utvecklas vidare i takt med branschens förändringar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader och du utgår från vår största anläggning. Publiceringsdatum2025-09-05Profil
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad och godkänd fordonsteknisk utbildning
Gedigen erfarenhet från bilbranschen som biltekniker och/eller biltestare
Hög teknisk kompetens och stark förmåga att felsöka och analysera
Vana att arbeta med diagnosverktyg och att tolka fordonsdata
God datorkunskap och vana vid digitala arbetsverktyg (t.ex. iPad, diagnossystem)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Så är det att jobba på Kvdbil
Hos oss är du expert på ditt område, men du behöver inte vara bäst på allt. Du är en del av en organisation full med kunskap och kollegor som har din rygg när du behöver det. Här arbetar du under ett tillitsbaserat ledarskap bredvid kollegor med många olika bakgrunder, erfarenheter, åldersgrupper och personligheter.
Väx med oss
Vi är ett företag i ständig förändring där vi har snabba beslutsvägar med möjlighet att göra sin röst hörd och vara med och påverka. För dig som drivs av att ständigt utvecklas och verka i en föränderlig vardag, finns rum för att växa inom bolaget. Vi har många kollegor som gjort karriär internt och vuxit i både ansvar och expertis under åren.
Hos oss får du marknadsmässig lön, är anställd under kollektivavtal och får ta del av ett attraktivt förmånspaket med tillhörande försäkringar.
Låter det här som nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag. Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
För frågor om tjänsten kontakta Alexey Arkhipenko Regional Center Manager , via mejl alexey.arkhipenko@kvdbil.se
Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök tjänsten redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester och/eller bakgrundskontroll. Vi utför drogtest på slutkandidat innan avtal om anställning träffas. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvdbil AB
(org.nr 556746-1180), https://www.kvd.se Arbetsplats
Kvdbil Kontakt
Alexey Arkhipenko alexey.arkhipenko@kvdbil.se +46768907144 Jobbnummer
9495628