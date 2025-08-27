Fordonstekniker
Ulrix Bil & Diesel AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-08-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulrix Bil & Diesel AB i Malmö
Vi söker en fordonstekniker/bilmekaniker
Du ska vara självgående
B körkort
Kunna utför service som om fattar kamrems byte
uppkoppling med felsöknings verktyg/dator
samt utföra arbetet enligt tillverkarens rekommendationer
även mekaniska arbeten så som kopplings byte
bromsar fel sökning av elfel m,m
svenska i tal och skrift samt engelska i tal
samt ett stort engagemang och noggrannhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: bil@ulrix.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulrix Bil & Diesel AB
(org.nr 556524-0404)
Blidögatan 28 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479508