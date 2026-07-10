Fordonstekniker - Vänersborg
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Vänersborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Vänersborg
2026-07-10
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eller i hela Sverige
Brinner du för fordon, teknik och kundservice? Vill du arbeta i ett engagerat team med tydliga processer och god gemenskap?
Då är Brandt Personbilar i Vänersborg rätt arbetsplats för dig. Brandt Personbilar söker nu fordonstekniker till sin anläggning i Vänersborg. Hos Brandt får du möjlighet att arbeta med Volvo, Renault samt utvecklas inom den senaste fordonstekniken från ledande varumärken. I rollen som fordonstekniker på Brandt Personbilar får du goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Genom externa utbildningar hos deras generalagenter kan du vidareutbilda dig inom den senaste tekniken och utvecklas i takt med branschens och varumärkenas utveckling.Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Bröderna Brandt Bilaktiebolag grundades 1929 och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Idag är Brandt en väletablerad koncern med 34 anläggningar på 26 orter och cirka 800 medarbetare.
Med värdeorden Engagerade, Personliga och Ansvarstagande arbetar Brandt mot sin vision: Rörelsefrihet i världsklass – genom generationer.Om tjänsten
Du arbetar som fordonstekniker mot Volvo med fokus på service, reparation, felsökning och kundkontakt. Rollen innebär även administration kring bokningar, reservdelar och fakturering.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som fordonstekniker, bilmekaniker eller servicetekniker med goda kunskaper inom fordonsdiagnostik, service och reparation.
Har god fordonsteknisk förståelse och intresse för fordon Talar och skriver svenska obehindrat
Har god datorvana och förståelse för administrativa processer
Meriterande är:
God engelska
Ambition att utvecklas och ta mer ansvar över tidÖvrig information
Placering: VänersborgArbetstid: 07.00–16.00Start: Omgående
I denna rekrytering samarbetar Brandt Personbilar med Kraftsam Rekrytering & Bemanning.Kontakt: Agnes Hedberg, agnes.hedberg@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Vänersborg (visa karta
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462 40 VÄNERSBORG Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9998963