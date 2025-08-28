Fordonsmontör - Chassis bonding
Vi söker en skicklig montör som vill bli en del av vårt team!
Som fordonsmontör ansvarar du för att montera högkvalitativa kolfiberstrukturer genom att limma och sammanfoga individuella komponenter i specifika fixturer. Det slutgiltiga resultatet är ett chassi till ett av världens mest extrema fordon, som klarar av enorma krafter och tryck vid hög hastighet och skarpa kurvor.
I rollen arbetar du med strikta kvalitetsstandarder, specialiserade lim och följer tekniska ritningar samt arbetsprocedurer för att säkerställa både strukturell integritet och visuell kvalitet.
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö i rena och strukturerade lokaler, omgiven av passionerade medarbetare. Du kan förvänta dig en positiv inställning med en "ha kul"-mentalitet. Vi erbjuder friskvårdsförmåner, ibland massage på plats, samt roliga och energifyllda personalaktiviteter och bra rabatter hos lokala företag.
Kan du se dig själv i den här miljön? Toppen, då är det bara att klicka på "Jag är intresserad". Vi väntar på dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
-
Förberedelse av kolfiberkomponenter för limning
-
Montering och justering av delar i dedikerade fixturer för att säkerställa precision
-
Inspektion av delar före och efter limning för att säkerställa kvalitetskrav
-
Upprätthålla en ren och kontrollerad arbetsmiljö
-
Följa arbetsinstruktioner och processer
Kompetenser och krav:
-
Noggrannhet och sinne för detaljer
-
Förmåga att läsa tekniska ritningar och instruktioner
-
God samarbetsförmåga och målorienterad inställning
-
Erfarenhet av kompositmaterial är meriterande
Vi är ett internationellt företag med medarbetare från hela världen, och mycket information, både muntligt och skriftligt, är på engelska, därför måste du kunna tala, läsa och förstå engelska.
Tillgänglighet:
Enligt överenskommelse
Anställning:
Heltid
Arbetstid:
Normala arbetstider är 40 timmar per vecka, 07:00-16:00, övertid kan förekomma.
Koenigsegg is most known for building some of the fastest cars in the world; with almost all of our megacar technologies that are patented and made in-house by our almost 500 world-class technicians, engineers, sourcing experts, production craftsmen, and communicators.
What we've created is a unique proving ground of engineering creativity that makes use of our breakthrough megacar development and legacy to push the boundaries of sustainable mobility technology.
So, what's next?
We are on a universe-denting mission to develop the next generation of breakthrough tech and products. We are looking for outstanding, impactful, and authentic individuals to grow with us. Our ambitions are inspiring but will push the limits of what is possible - requiring one to work efficiently amid our cross-functional teams to execute at high-quality levels.
The goal is clear: innovate and transform. Ersättning
