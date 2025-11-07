Fordonsmekaniker Atteviks Bil AB
2025-11-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ljungby
, Växjö
, Lessebo
Vill du bli en del av ett framgångsrikt team och få möjligheten att jobba med den senaste tekniken? Atteviks Bil AB Jönköping söker nu Fordonsmekaniker.
Som Fordonsmekaniker på Atteviks kommer du arbeta med service och reparationer av personbilar och transportbilar du kommer att ingå i ett engagerat team. Volkswagengruppens program är ett av de modernaste och våra produkter ligger bland de absolut främsta i dagens teknikutveckling. Hos oss kommer du därför erbjudas kontinuerlig utbildning och vidareutveckling i din roll.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, klurig, ambitiös och som alltid strävar efter att överträffa kundens förväntningar. Du har en stark engagemang & lösningsfokus och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och högt tempo. Vi ser gärna att du har erfarenhet av dagens teknik och är van att arbeta såväl självständigt som i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Du har utbildning inom fordonsteknik, el, eller liknande. B-körkort och god datorvana är ett krav.
Varför jobba hos Atteviks?
Hos oss får du jobba med de modernaste varumärkena inom fordonsindustrin, tillsammans med ett engagerat team som alltid tar ansvar och strävar efter framgång.
Som medarbetare hos Atteviks får du tillgång till en rad förmåner som kollektivavtalade pensioner och försäkringar, friskvårdsbidrag, personalrabatter, regelbundna hälsoundersökningar och du går kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group.
Redo att bli en del av vårt lag? Skicka in din ansökan idag!
Om Atteviks
Atteviks Bil är en ledande aktör inom fordonsindustrin med ett starkt fokus på innovation och kundnöjdhet. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de hetaste varumärkena inom fordonsindustrin. Hos oss får du jobba tillsammans med ett team som alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet och service. Vi värdesätter Gästfrihet, Sparsamhet och Klurighet i allt vi gör. Långsiktighet, Ordning & Reda, Lyhördhet och Respekt ska spegla vårt sätt att agera mot våra kunder, medarbetare samt leverantörer.
Placering
Atteviks Bil AB Skiffervägen 1 Jönköping
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta T.f Servicechef Stefan Jansson, stefan.jansson@atteviks.se
Facklig kontakt: Metall Jimmy Sjöö, jimmy.sjoo@atteviks.se
Sista ansökningsdag är 2025-12-10. Vi går igenom alla ansökningar noggrant och genomför intervjuer kontinuerligt. Om du går vidare i processen hör vi av oss för att boka en intervju. Skulle det bli någon annan som får tjänsten, meddelar vi dig senast när rekryteringen är avslutad. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atteviks Bil AB
(org.nr 556210-4124), http://www.atteviks.se/ Arbetsplats
Atteviks Kontakt
Stefan Jansson stefan.jansson@atteviks.se 036-348931 Jobbnummer
9593681