Fordonsmekaniker
2025-08-29
Fordonsmekaniker? Söker du nytt jobb? - Se hit! Vi är i en expansiv period, då vi växer och skall flytta till nya större lokaler.
Vi söker en självgående fordonsmekaniker med några års erfarenhet
Är du en driven och noggrann fordonsmekaniker som trivs med att arbeta självständigt och i team? Vill du vara en del av ett team där kvalitet, yrkesstolthet och god stämning står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi söker en erfaren fordonsmekaniker till vår verkstad. Du kommer att arbeta med service, reparationer och felsökning av personbilar och lätta transportfordon av olika märken. Arbetet kräver att du till viss del är självgående och kan ta ansvar för hela arbetsprocessen - från diagnos till färdig reparation.Arbetsuppgifter
• Felsökning, service och reparation av fordon
• Diagnostik med moderna diagnosverktyg
• Underhåll enligt tillverkarens föreskrifter
• Kundkontakt i vissa fall
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet som fordonsmekaniker
• Är van vid att arbeta med olika bilfabrikat
• Har goda kunskaper i felsökning och diagnos
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Vi erbjuder:
• Ett varierande arbete i en familjär verkstad
• Trevliga kollegor och ett bra arbetsklimat
• Möjlighet till personalpris på reservdelar
• Lön enligt överrenskommelse
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi kan ses och diskutera över en fika / lunch.
Charbel Shahin
Verkstadschef
CS Fordonsteknik / CS Auto ABcharbelshahin@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: charbel@csauto.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CS Fordonsteknik Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Charbel Shahin charbel@csauto.se 0707720440 Jobbnummer
9483783