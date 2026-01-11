Fordonslackerare med ansvar
2026-01-11
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Ellte Bil söker erfaren Fordonslackerare med ansvar!
Ellte Bil är ett välrenommerat företag inom fordonsindustrin, med fokus på kvalitet, precision och kundnöjdhet. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö, stark teamanda och möjligheter till utveckling.
Är du en erfaren fordonslackerare med känsla för detalj och perfektion och vill ha ansvar?
I rollen som fordonslackerare med ansvar hanterar du förberedande arbete, lackering, säkerställa att lackeringen håller hög kvalité, slutkontroller enligt verkstadens rutiner och tillverkarnas riktlinjer samt materialansvarig.
Genom ett nära samarbete med skaderådgivare och bilskadetekniker säkerställer du effektivt flöde på lackeringen och fördelar planerade jobb i ditt team.
Se till att ditt team följer arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner och underhåller lackeringsutrustning.Publiceringsdatum2026-01-11Profil
• Utbildad och duktig lackerare med en längre erfarenhet av lackering, plastning och spackling.
• Erfarenhet att leda, planera och säkerställa effektivt arbetsflöde på din avdelning.
• Öga för kvalité.
• Teknisk förståelse för material, ytbehandlingar och reparationsanvisningar.
• Stresstålig då du ska ha förmågan att arbeta i ett högt tempo kombinerat med en hög kvalitet på ditt arbete.
• Kunskap inom arbetsmiljö- och säkerhet.
• Nyfiken och har ett naturligt fokus på möjligheter och lösningar.
• Öppen för nya utmaningar och tycker om att lära dig nytt.
• Lagspelare och bidrar till samarbete mellan avdelningar i hela organisationen så att vi gemensamt kan hitta den bästa lösningen för kunden.
• Flexibel och kan stärka upp på andra avdelningar inom företaget vid behov.
• B körkort.
• Datorvana.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Omfattning: Heltidstjänst, provanställning tillämpas.
Vi erbjuder:
Ett stabilt företag med bra rykte
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett glatt och professionellt arbetslag
Ansök redan idag - intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade och framåtblickande team! Så ansöker du
