Fordonslackerare / Bilplåtslagare

Vinsta Bilskadecenter AB / Lackerarjobb / Stockholm
2026-01-27


Vi söker en erfaren fordonslackerare och plåtslagare
Är du en skicklig fordonslackerare och plåtslagare med minst fem års erfarenhet? Vi letar efter dig som är driven, tar initiativ och arbetar självständigt.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Självgående med stort ansvarstagande
Kommunikativ och har god social förmåga
Hos oss får du arbeta i en dynamisk och professionell miljö där vi värdesätter teamwork och kvalitet.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
jobb@vinstabilskadecenter.se
E-post: jobb@vinstabilskadecenter.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LACK2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vinsta Bilskadecenter AB (org.nr 559050-0178)
Förrådsgränd 9 (visa karta)
162 50  VÄLLINGBY

Kontakt
Amir Fayzulaev
jobb@vinstabikskadecenter.se
0722644400

Jobbnummer
9708285

