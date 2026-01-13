Fordonselektriker till Göteborg
2026-01-13
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad bilelektriker som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta med moderna fordon, avancerad fordons elektronik och problemlösning på hög nivå.Dina arbetsuppgifter
• Montering av utrustning
• Felsökning, diagnos och reparation av elektriska system i person- och lätta transportfordon
• Programmering och kalibrering av elektroniska moduler
• Avläsning och tolkning av diagnosdata
• Dokumentation och rapportering enligt företagets rutinerKvalifikationer
• Utbildning inom fordonsel, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av felsökning med diagnosverktyg (t.ex. OBD, OEM-system)
• God förståelse för moderna fordons elektriska system
• B-körkort
• Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Meriterande:
• Erfarenhet av elbilar och hybridsystem
• Certifikat eller utbildning inom högvolt
• Erfarenhet från märkesverkstad
Vi erbjuder:
• Utvecklingsmöjligheter och vidareutbildningar
• En trygg och modern arbetsplats
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljöSå ansöker du
Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nav1Rekrytering AB
(org.nr 556859-9699) Arbetsplats
Nav1Rekrytering Jobbnummer
9680155