Fordonselektriker till Göteborg

Nav1rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-01-13


Publiceringsdatum
2026-01-13

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad bilelektriker som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta med moderna fordon, avancerad fordons elektronik och problemlösning på hög nivå.

Dina arbetsuppgifter
• Montering av utrustning

• Felsökning, diagnos och reparation av elektriska system i person- och lätta transportfordon

• Programmering och kalibrering av elektroniska moduler

• Avläsning och tolkning av diagnosdata

• Dokumentation och rapportering enligt företagets rutiner

Kvalifikationer
• Utbildning inom fordonsel, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet

• Erfarenhet av felsökning med diagnosverktyg (t.ex. OBD, OEM-system)

• God förståelse för moderna fordons elektriska system

• B-körkort

• Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Meriterande:

• Erfarenhet av elbilar och hybridsystem

• Certifikat eller utbildning inom högvolt

• Erfarenhet från märkesverkstad

Vi erbjuder:

• Utvecklingsmöjligheter och vidareutbildningar

• En trygg och modern arbetsplats

• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nav1Rekrytering AB (org.nr 556859-9699)

Arbetsplats
Nav1Rekrytering

Jobbnummer
9680155

