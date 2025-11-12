Fordonselektriker
2025-11-12
Fordonselektriker - Specialist på elsystem, europakonverteringar och kundanpassningar
Exclusive Cars är marknadsledare inom import av bilar från Nordamerika. Sedan 1990 har vi erbjudit exklusiv service och unika bilmodeller som inte finns hos de vanliga bilhandlarna. Våra verkstäder är auktoriserade för Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Ford F-150, Hummer, Dodge, Ram Trucks samt specialister, Lincoln och Jeep.
Brinner du för fordonselektronik och vill arbeta med unika projekt i premiumsegmentet? På Exclusive Cars söker vi nu en fordonselektriker med gedigen erfarenhet av avancerade elarbeten, konverteringar och speciallösningar. Här får du en nyckelroll i ett företag som är ledande inom import, anpassning och försäljning av exklusiva fordon - där varje bil har sina unika utmaningarPubliceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I denna roll blir du vår specialist på fordonens elektriska system, med särskilt ansvar för att bygga om och anpassa importerade bilar till europeisk standard. Du ansvarar för att bilarna blir godkända för svensk registrering, och anpassas enligt kundens behov och marknadens regelverk. Du kommer att arbeta med allt från belysningslösningar och signalanpassningar till avancerade CAN-bussystem och programmering, i en miljö där kvalitet, säkerhet och noggrannhet står i centrum.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Homologeringsanpassningar för registrering och godkännande på den svenska och europeiska marknaden. Tex anpassning av belysning, blinkers och andra komponenter enligt EU-krav.
Kundanpassade lösningar som exempelvis installation och konfigurering av extrautrustning som LED-ramper, backkameror, larm, laddlösningar, komfortfunktioner m.m.
Felsökning och reparation av moderna elsystem, inklusive diagnos av CAN-buss, mjukvarufel, felkoder, styrdon och programmeringar.
Dokumentation och teknisk kommunikation - dokumentera utförda arbeten och ha teknisk dialog med kollegor och servicerådgivare.
Vi erbjuder
Toppmodern arbetsmiljö: Arbeta i vår nya verkstad i Sollentuna.
Unika projekt: Få arbeta med fordon du inte hittar någon annanstans - ofta specialimporterade och kundanpassade.
Kompetensutveckling: Vi satsar på att hålla dig uppdaterad genom fortbildning inom modern fordonsteknik.
Stabil och växande arbetsplats: Trygga anställningsvillkor, ett dedikerat team och en tydlig framtidsvision
Skicka in din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-Teamet! Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående och behandlar ansökningarna löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
