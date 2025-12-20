Fordons- Industritekniker
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund Visa alla maskinreparatörsjobb i Östersund
2025-12-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Dorotea
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en arbetsplats som inspirerar och attraherar nya talanger? Publiceringsdatum2025-12-20Om tjänsten
Vi söker 10-15 fordons- eller industritekniker med erfarenhet från fordonsbranschen eller industrin. Du blir en del av det team som bygger upp vår verkstad under en spännande etableringsfas där du får möjlighet att påverka kultur, arbetssätt och profilering från grunden. Under de första fyra månaderna genomförs en utbildningsperiod hos vårt systerbolag Ritek i Levanger, Norge. På sikt kommer rollen även att innebära ledning och handledning av nya medarbetare i verkstaden.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för demontering, reparation och renovering av komponenter och system på tunga fordon med utrustning. Arbetet innefattar mekaniska, hydrauliska och elektriska moment samt dokumentation enligt gällande kvalitetsstandarder. Som en av våra första tekniker på plats är du med och bygger upp en helt ny verkstadsverksamhet. Med tiden finns möjlighet att växa in i en arbetsledande roll där du får handleda och stötta nya medarbetare i verkstaden.
Önskade kvalifikationer och egenskaper:
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och erfarenhet som mekaniker eller tekniker. Du trivs med att arbeta praktiskt och har lätt för att tolka teknikmanualer, ritningar och el scheman. Noggrannhet och kvalitet är självklarheter för dig.
Som person är du självgående men samtidigt en stark lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap. Du har goda ledaregenskaper och ett pedagogiskt sätt som gör att andra trivs att lära av dig. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska. Körkort i klass B krävs och du ska kunna genomgå säkerhetsprövning för arbete under försvarssekretess.
Du måste ha möjlighet att under introduktions- och upplärningsperioden, som omfattar de cirka fyra första månaderna av anställningen, arbeta på Ritek i Levanger (Norge) under veckorna.
Vi erbjuder:
Hos oss blir du en del av ett dedikerat team som verkligen gör skillnad. Vi erbjuder en varierande och stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Du får goda möjligheter till fortbildning och personlig utveckling. Du får arbeta i ett dynamiskt, kreativt och snabbfotat klimat med korta beslutsvägar och stort handlingsutrymme. Hos SES Integration blir du en del av en arbetsplats där människor, idéer och engagemang står i centrum. Vill du vara med på vår resa?
Om SES Nordic Group:
SES Nordic Group är en etablerad nordisk försvarskoncern med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi levererar avancerade lösningar inom systemintegration på militära plattformar - med spetskompetens inom fordon, ledningsplattformar, mastlösningar, uppgraderingar och underhåll. Därtill är SES nationell leverantör av skyddsmask 90 till det svenska totalförsvaret. Vi samarbetar med nationella och internationella OEMer samt de nordiska försvarsmyndigheterna. Vår styrka ligger i att kombinera innovation med robust leveransförmåga - alltid med försörjningssäkerhet i fokus.
SES Integration har sin huvudsakliga verksamhet i Östersund, Brunflo. Från Östersund stärker SES Integration Sveriges Försvarsmakt genom förbandsnära underhåll och säkerställer tillgänglighet på militär utrustning. SES Integration är en banbrytande aktör inom produktion, uppgradering och förbandsnära underhåll för att möta våra kunders högsta krav från den strategiskt viktiga positionen Östersund i NATO-korridoren.
Övrigt om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Placeringsort: Brunflo
Är du rätt person för tjänsten vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev tillsammans med passkopia. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar din ansökan.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Britta Kereby, britta.kereby@onepartnergroup.se
, 070-521 84 34 eller Gustaf Wrangbäck, gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
, 070-109 18 13.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. SES Integration arbetar med militära kunder och känslig information varvid säkerhetskontroller och t.ex. drogkontroller kan komma att utföras.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://sesinteg.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SES Integration AB Kontakt
Gustaf Wrangbäck gustaf.wrangback@onepartnergroup.se Jobbnummer
9658178