Förbundschef
2026-03-05
Vill du driva utvecklingen av framtidens samverkan? Har du förmågan att bygga broar mellan myndigheter och skapa verklig skillnad för människor i Västerbergslagen? Då kan du vara den vi söker!
Om uppdraget
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i samordningsförbund.
Samordningsförbundens uppgift är att i första hand finansiera insatser som ger stöd och rehabilitering till individer som har behov av myndighetsgemensamt stöd, så att de får möjlighet att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga för att kunna försörja sig själva. Ett samordningsförbund ska också stödja samverkan mellan parterna i det arbete som utförs inom ramen för Finsamlagstiftningen.
Samordningsförbundet Västerbergslagen är en arena för finansiell samordning mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vårt uppdrag är att samordna resurser och insatser för att förbättra förutsättningarna för individer som behöver ett samordnat stöd i sin rehabilitering för att nå egen försörjning eller öka sin livskvalitet.
Som förbundschef är du samordningsförbundets verkställande tjänsteperson. Du företräder förbundet på tjänstepersonnivå, leder kansliet och ansvarar för att förverkliga styrelsens visioner. Rollen är både strategisk och operativ, där du leder verksamheten utifrån lagen om finansiell samordning. Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och omfattar fyra huvudsakliga roller: den kamerala, den insatsförvaltande, rollen som samverkansexpert samt den pedagogiska rollen.
Ledarskap & Strategi: Planera, leda och koordinera det dagliga arbetet samt verkställa styrelsens beslut. Du kommer leda genom ett indirekt ledarskap.
Styrelsearbete: Bereda ärenden, fungera som föredragande och (om inget annat beslutas) agera sekreterare vid styrelsens sammanträden.
Ekonomi & Administration: Ansvara för budgetförslag, årsredovisning, verksamhetsplan och löpande ekonomisk analys. Du hanterar även diarieföring, arkivering och avtalsskrivning.
Verksamhetsutveckling: Identifiera samverkansbehov, fungera som processtöd för finansierade insatser och bistå medlemmar vid projektansökningar.
Kommunikation & Omvärldsbevakning: Bevaka ny lagstiftning, samverka inom länet och över länsgränser, bedriva nätverksarbete nationellt och ansvara för förbundets externa information, inklusive webbplats.
Vem är du?
Vi söker en strategisk och kommunikativ ledare som är trygg i att arbeta självständigt och har ett starkt driv att nå resultat. Som person är du en naturlig nätverkare med hög diplomatisk förmåga.
Vi ser att du har:
Utbildning: Relevant akademisk examen, exempelvis inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, juridik, pedagogik eller socialt arbete.
Erfarenhet: Erfarenhet av att leda komplexa projekt eller processer, gärna i en politiskt styrd organisation.
Kunskap: God kännedom om det svenska välfärdssystemet och de ingående parternas olika uppdrag.
Kompetens: Vana vid ekonomisk förvaltning, budgetansvar och administrativt arbete.
Språk: Förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
• Meriterande: Erfarenhet från ett samordningsförbund (FINSAM), etablerat nätverk i FINSAM frågor, lokalkännedom, kunskap inom Lösningsfokus, samverkansutbildning, BIP.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande roll där dina insatser gör verklig samhällsnytta. Du får arbeta i en flexibel organisation med korta beslutsvägar och ett brett nätverk av engagerade samarbetspartners.
Anställningsform: Heltid, tjänsten inleds som ett vikariat med möjlighet till att övergå i en tillsvidareanställning.
Placering: Ludvika (Värdkommun är Ludvika kommun).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen kommer vi att värdera din nyfikenhet och ditt engagemang allra högst, då din förmåga att skapa förtroende och bygga relationer kommer att vara helt avgörande för att lyckas i rollen. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) senast den 20/3. Intervjuer sker löpande. Ansökan skickas per mail till; Christopher.Nilsson@smedjebacken.se
. Märk mailet Ansökan Förbundschef.
Frågor om tjänsten?
Styrelsens ordförande: Christopher Nilsson, Christopher.Nilsson@smedjebacken.se
0240-660279
Nuvarande förbundschef: Lena Rosen, lena.rosen@finsamvb.se
0730-210406
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
