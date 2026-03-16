Förbandsekonom, I 21
2026-03-16
I 21 söker förbandsekonom
Om ekonomisektionen
Västernorrlands regemente söker en operativ och lösningsorienterad förbandsekonom för placering vid ekonomisektionen (G8), regementsstaben i Sollefteå. Avdelningen ansvarar för att samordna förbandets ekonomistyrning, budgetering, återrapportering, intern styrning, kontroll och ekonomiadministration. Hos oss får du en viktig roll i ett samarbetsinriktat team, där du arbetar nära chefer och stöttar verksamheten i vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Under ledning av ekonomichefen och tillsammans med en förbandsekonom ingår du i regementsstabens ekonomisektion där du arbetar brett inom det ekonomiska området.
Utöver att stödja verksamheten med löpande återrapportering, budgetarbete och framtagning av ekonomiska beslutsunderlag arbetar du även med fakturahantering, intern kontroll samt att utbilda i Försvarsmaktens ekonomisystem.
Huvuddelen av arbetet har fokus på budget och prognos, interna kontroller och fakturahantering. Även andra ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter kan förekomma, liksom uppgifter inom regementsstaben, vilket bidrar till en varierad roll med god inblick i förbandets verksamhet.
Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller erfarenhet som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren
Aktuell och relevant erfarenhet av ovan beskrivna arbetsuppgifter
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift i svenska
Goda kunskaper avseende MS Office
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningssystem PRIO/SAP BO
God kännedom kring Försvarsmakten och dess organisation
Tidigare arbete med prognos och budgetarbete inom myndighet eller offentlig sektorPubliceringsdatum2026-03-16Dina personliga egenskaper
För att trivas och bidra i rollen ser vi att du är en person som gillar att få saker att hända. Du är flexibel och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter när verksamheten behöver det. Med en hög servicekänsla stöttar du chefer och kollegor i ekonomiska frågor och du motiveras av en roll där du får bidra praktiskt i vardagen.
Samtidigt är du strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Du planerar och prioriterar ditt arbete väl, även i perioder med högt tempo eller inför viktiga rapporteringstidpunkter, och levererar resultat med god precision. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver vara kommunikativ, samarbetsorienterad och ha ett professionellt förhållningssätt med hög integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att bidra i en operativ och serviceinriktad roll.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Tjänsten är civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sollefteå
Befattningen kan innebära tjänsteresor och utbildning på annan ort förkommer
Arbetstid: Till största del förlagd på dagtid vardagar, men schemalagd tjänstgöring under andra tider kan förekomma. I tjänsten ingår 3 h fysisk träning per vecka på arbetstid
Tillträdesdatum: September 2026, eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen:
Kontakt vid frågor gällande tjänsten Kristin Sundqvist, ekonomichef
Ovanstående kontaktperson nås via FM växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
SACO, 08-613 48 00
SEKO, 0770-45 79 00
OFR/S, 08-402 40 00
OFR/O, 08-440 83 30
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2026-04-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
