Förare inom medicinska specialtransporter
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Västerås
eller i hela Sverige
Jobb Store Rekrytering är ett rekryteringsföretag som hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Nu söker vi, på uppdrag av en kund i Stockholm, en trygg och ansvarsfull förare till samhällskritiska transporter kopplade till vården.
Du kommer att arbeta med transporter av tidskänsligt provmaterial (t.ex. blodprover) och annat medicinskt material. I rollen ingår även utryckningskörning vid vissa uppdrag, vilket ställer mycket höga krav på omdöme, fokus och förmåga att följa instruktioner.
Om rollen
Som förare hos vår kund är du en viktig del i vårdflödet. Du hämtar och levererar försändelser enligt tydliga rutiner där säker hantering, sekretess och leveransprecision är avgörande. I vissa lägen sker uppdragen i mycket högt tempo och kan omfatta utryckningskörning.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Transport av provmaterial och medicinska försändelser mellan vårdaktörer i Stockholm
Tidskritiska uppdrag med höga krav på punktlighet och kvalitet
Utryckningskörning vid vissa uppdrag (enligt gällande rutiner och instruktioner)
Kontroll av fordon och utrustning enligt checklista
Dokumentation och kvittenshantering vid hämtning/leverans
Kommunikation med trafikledning/koordinering vid behovKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav) och mycket god körvana i minst 2 år (dokumenterat)
Är ansvarstagande och stresstålig även vid tidskritiska situationer
Arbetar strukturerat och följer rutiner noggrant
Har mycket god svenska i tal och skrift (krav), då du behöver kunna ta emot och följa kritiska instruktioner korrekt
Har ren bakgrund och kan genomgå bakgrundskontroll. Utdrag ur polisens belastningsregister krävs i processen.
Meriterande:
Erfarenhet av bud/transport, taxi eller annan tidspressad körning
