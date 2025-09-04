Förare för hemleverans - Enskede Årsta
CityMail Sweden AB / Brevbärarjobb / Stockholm
2025-09-04
Gillar du paket lika mycket som vi gör och ser fördelen med att ha ett arbete i rörelse?
Då kan du vara vår nästa kollega!CityMail delar post och paket till ca 6 miljoner privatpersoner och företag i Sverige. Nu söker vi fler förare för hemleverans av paket på kvällstid, där du kommer utgå från vår utdelningsenhet i Enskede Årsta.
Hur ser arbetsdagen ut?
Arbetstillfällena är på helgfria vardagar och de typiska arbetstiderna är mellan 15:00 - 21:00 men kan variera då du blir inbokad vid behov.
Arbetsdagen inleds med förberedelse av dagens utdelning, följt av leverans av paket i närområdet.
Utdelning av paket sker via följande fordon: Paxster
Det här jobbet är helt rätt för dig som är bekväm med att framföra ett fordon, även när det är oväder eller mörkt ute, samt att du inte har problem med tunga lyft och att gå i trappor.
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Har grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
Trivs med ett fysiskt arbete
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av liknande uppgifter
Är bekväm av att framföra fordon som du har körkort för.
Anställningsform Tjänsten är en s.k. timanställning där varje arbetspass utgör en särskild visstidsanställning. Du kommer att jobba varierande arbetstider och omfång, beroende på dag och behov. Vi ser gärna att du är tillgänglig att jobba upp mot en heltid under dagtid. För att du ska få rätt förutsättningar att lyckas inleds anställningen med en introduktion. Publiceringsdatum2025-09-04Ersättning
Fast tim- eller månadslön enligt kollektivavtal. Lönetrappa tillämpas, för både ordinarie och timanställda. Ingångslön/timme är 148,12 (inkl. 12% semesterersättning) vilket motsvarar 132,25 kr (exkl. 12% semesterersättning).
Intresserad?
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Skicka ansökan". Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via rekrytering@citymail.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CityMail Sweden AB
(org.nr 556591-6961) Arbetsplats
CityMail Kontakt
Rekrytering CityMail rekrytering@citymail.se Jobbnummer
9492535