Förändringsledare (förmågebaserad planering)
2026-03-25
Vi söker en erfaren förändringsledare åt en av våra kunder som kan driva framtagning, pilot och test av förmågebaserad planering inom Eldistribution. Rollen innebär att etablera arbetssätt, mallar och styrning, driva pilotprojekt, följa upp resultat och rekommendera skalning. Du kommer att arbeta nära chefer, team och stödfunktioner för att säkerställa koppling mellan planering och portföljflödet.
Uppdrag:
Sätta arbetssätt och skapa mallar för förmågebaserad planering, från nuläge till prioritering.Driva pilot i utvalda områden, följa upp resultat och föreslå skalning.
Säkerställa styrning och forum: tydliga mandat, beslutslogg och ansvar.
Koppla planeringen till portföljflödet (idé analys redo genomförande) och relevanta mätetal.
Leda intressenter och kommunikation med chefer, team och stödfunktioner.
Stötta arbetsgruppen med material som leder till beslut och framdrift:
PowerPoint-presentationer med tydlig struktur och design Excel-underlag (datamodeller, pivottabeller, Power Query) Power BI-rapporter och visualiseringar Strukturera data från förmågekartor och gapanalys, koppla till initiativ
5-7+ års erfarenhet som förändringsledare eller programledare i större organisationer.Dokumenterad förmåga att etablera styrning och driva införanden end-to-end.
Stark faciliteringsförmåga och tydlig kommunikation på svenska.
Erfarenhet av analys, BI eller controlling är meriterande (praktik/exjobb godtas).
Mycket goda kunskaper i Excel, grundläggande till medel i Power BI.
Goda kunskaper i PowerPoint och presentationsdesign.
Svenska i tal och skrift; kan formulera kort och tydligt.
Syfte Rollen :
Syftar till att utveckla och testa förmågebaserad planering i praktiken fram till och med 30 juni 2026.
Skills:
Erfarenhet från agil förändringsresa eller Lean Portfolio Management Grundförståelse för portföljstyrning och nytta-risk Erfarenhet av SQL/DAX och Azure DevOps Erfarenhet från energi- eller infrastruktursektorn Tidigare erfarenhet av införande av förmågebaserad planering Vana vid effekt- och KPI-uppföljning Erfarenhet av att arbeta i agil miljö och med Lean Portfolio Management
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se Jobbnummer
9819548