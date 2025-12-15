Föräldravikariat i svenska och språkval, åk 7-9
2025-12-15
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Snyggatorpsskolan är en högstadieskola i Klippan. På skolan går cirka 500 elever. Skolan ligger i centrala Klippan och det är lika enkelt att ta sig till skolan med tåg som med bil. På skolan arbetar ca 60 personer: lärare, administration och elevhälsa. 2024 avslutade skolan ett samarbete tillsammans med Skolverket, samverkan för bästa skola, för att förbättra våra resultat. Ett arbete som gett god utdelning och som nu fortsätter på skolan. Anpassad grundskola finns i angränsande lokaler.
Besök gärna vår skola,https://www.klippan.se/utbildning--barnomsorg/grundskola/grundskolor-i-klippans-kommun/snyggatorpsskolan
En i personalen är föräldraledig och vi behöver därför en vikarie som kan arbeta med undervisning i svenska samt språkval i högstadiets alla årskurser (åk 7-9). På vår skola samarbetar vi mycket- i ämneslaget utvecklar vi vår undervisning och i årskurslaget samarbetar vi kring den årskurs där vi är mentorer. Mentorskap ingår i uppdraget.
Det är viktigt att du är trygg och kan möta elever med olika behov i din undervisning.
Vi ser helst att du är legitimerad lärare i svenska och har erfarenhet av att arbeta på högstadiet.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörigheter enligt tjänstens krav (svenska för åk 7-9).
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan
Biträdande rektor
Alex Rankin alex.rankin@klippan.se
