Föräldrastödjare - Nätverkscentrum
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-01-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet i Uppsala
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster inom myndighetsutövning, område barn och ungdom.
Har du ett starkt engagemang för att göra familjer och deras nätverk delaktiga? Drivs du av lösningsfokus och tycker om att samarbeta för att hitta alternativa lösningar? Då kan nätverkscentrum vara rätt verksamhet för dig!
Socialförvaltningen i Uppsala ställer om till nya socialtjänstlagen och satsar på en hög kvalitét i arbetet. Ett av avdelningens främsta fokus är att främja barns och familjers delaktighet och öka involveringen av nätverk.
Nätverkscentrum är en ny samverkande funktion som ska förebygga placeringar och stärka barns kontakt med sitt nätverk. Syftet med verksamheten är tätare samarbete mellan avdelningarna barn och ungdom myndighet och barn och ungdom insatser, samt nya strukturer för att arbeta med hemflyttsprocesser och krisstöd.
Som föräldrastödjare kommer du vara anställd på riktat stöd, barn och unga myndighet, men arbeta med vår nystartade verksamhet nätverkscentrum. Riktat stöd är ett viktigt stöd i kvalitetsarbetet inom avdelningen och består idag av åtta erfarna handläggare, två teamledare, fyra samordnare samt en områdeschef. Under våren kommer tre nya tjänster, för arbetet med nätverkscentrum, tillkomma.
På riktat stöd väntar en varierad och lärorik arbetsvardag. Vi har en god sammanhållning och stort kollegialt utbyte då erfarenheten hos varje medarbetare är lång. På enheten finns ett tydligt fokus på kvalitetsarbete, metodutveckling, kontinuerlig uppföljning av arbetssätt och trivsel.
Vi erbjuder flexibla arbetssätt och en sund balans mellan arbete och privatliv.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som föräldrastödjare kommer du arbeta i nära samarbete med övriga funktioner inom nätverkscentrum under ledning av verksamhetens teamledare. Ditt uppdrag som föräldrastödjare är krisstöd till ursprungsföräldrar i samband med att deras barn placeras samt att ge stöd och vägledning under den tid deras barn är placerade i samhällsvård. Syftet är att stärka urprungsföräldrarnas delaktighet i barnets liv och att skapa förståelse för den nya föräldrarollen.
Visst arbete utanför kontorstid kan förekomma då en viktig del av rollen är krisstöd i samband med placeringen.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser att du har flerårig erfarenhet av arbete inom barn och unga myndighet. För att lyckas med uppdraget behöver du ha gedigen kunskap om, och erfarenhet av, placerade barn och den lagstiftning som styr. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Har du B-körkort ses det som meriterande.
Som person är du bra på att skapa nya kontakter samt att underhålla och utveckla relationer. Du har lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Katrin Larsson, områdeschef, 018-727 52 13.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet Kontakt
Områdeschef
Katrin Larsson 018-727 52 13 Jobbnummer
9695577