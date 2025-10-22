Fonus söker Junior Business/Data Analyst
2025-10-22
Fonus ekonomisk förening startade sin verksamhet 1945 och har utvecklats med en tydlig långsiktighet och är idag en modern koncern verksam i Sverige och Norge med flera olika varumärken såsom Fonus, Familjens Jurist, Vita Arkivet, Farväl m.fl. Vi är marknadsledande och bedriver en rikstäckande begravningsbyrå i Sverige och även Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik. Tillsammans är vi totalt ca 1300 medarbetare.
Till vårt huvudkontor i Stockholm söker vi en kollega till rollen som Junior Business/Data Analyst.
Syfte med rollen
Rollen som Junior BI/Data Analyst syftar till att stödja verksamheten i att bli mer datadriven genom utveckling, underhåll och förbättring av rapporter, datamodeller och analyslösningar.
Rollen bidrar till att säkerställa att beslutsunderlag är korrekta, tillgängliga och relevanta, samt till att identifiera nya insikter och förbättringsområden i verksamheten.
Rollen är en del av koncernens övergång till en modern dataplattform och tillhör Ekonomiavdelningen, men arbetar nära IT och fungerar som en viktig länk mellan teknik och affär.
Den moderna dataplattformen utgör grunden för framtidens analysarbete - där data, automation och AI används för att skapa djupare insikter och mer proaktiva beslutsstöd.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Utveckla, anpassa, underhålla och bygga rapporter och dashboards i BI-verktyg såsom Tableau, Qlik och Power BI.
• Analysera data för att identifiera trender, mönster och insikter som kan bidra till förbättrade beslut och effektivare processer.
• Säkerställa datakvalitet genom enklare felsökning, validering och dokumentation av dataflöden och modeller.
• Delta i migreringen från Qlik till Power BI samt bidra till utvecklingen av den moderna dataplattformen.
• Samverka med controllers, kontors- och distriktschefer för att översätta verksamhetens behov till användbara och värdeskapande rapporter och analyser.
• Dokumentera och strukturera arbetsflöden på ett tydligt och hållbart sätt.
Kompetenser och erfarenhet
• Minst 2 års erfarenhet av arbete inom affärsanalys, dataanalys eller motsvarande datarelaterade roller.
• Erfarenhet av arbete med BI-verktyg såsom Tableau, Qlik eller Power BI.
• Goda kunskaper och förståelse för databaser och SQL.
• Förmåga att se samband, identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till utveckling av BI-lösningar.
• Stark analytisk och problemlösningsorienterad förmåga.
• Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera sitt arbete på ett tydligt sätt.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete i Power BI.
• Erfarenhet av eller intresse för moderna dataplattformar och molnbaserade datalösningar (t.ex. Azure, Snowflake, Databricks).
• Erfarenhet av ETL-processer, datamodellering eller datakvalitetsarbete.
• Intresse för framtidens analys, datadriven innovation och hur AI kan användas som stöd i analys och beslutsfattande.
• Analytisk, nyfiken och intresserad av att förstå verksamheten genom data.
• Noggrann och strukturerad, med god förmåga att prioritera och leverera inom givna tidsramar.
• Kommunikativ och serviceinriktad, med förmåga att samarbeta över olika delar av organisationen.
• Har ett helhetsperspektiv och ser hur data kan omsättas till insikter som driver affären och utvecklar verksamheten.
• Trivs i en dynamisk arbetsmiljö och med att hantera flera parallella uppgifter samtidigt.
Rollen ska bidra till att frigöra tid för mer strategiska uppgifter inom analys och datastyrning, samt stärka den operativa kapaciteten inom rapportutveckling, datamodellering och verksamhetsstöd.
På längre sikt ska rollen bidra till utvecklingen av en modern dataplattform som främjar self-service, avancerad analys och AI-stödd beslutsfattning.
Tjänsten är tillsvidare på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Niklas Hambraeus, Business & Data Analyst, mail: niklas.hambraeus@fonus.se
tel: 072-601 10 79
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 11 november.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
