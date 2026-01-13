Fönsterputsare
2026-01-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rena Rama Rutor AB i Sundbyberg
Rena Rama Rutor (RRR) växer snabbt i Stockholm - och vi letar efter rätt personer att bygga framtiden med.
Det här är inte ett jobb för alla.
Men för rätt person kan det här bli starten på något stort.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Är pålitlig, driven och tar ansvar
Gillar att jobba fysiskt och vara ute
Vill utvecklas - inte bara "gå till jobbet"
Är öppen för lärande, struktur och disciplin
Trivs i ett team där vi ställer krav, men också stöttar varandra
Erfarenhet av fönsterputs är inte ett krav - rätt inställning är viktigare.
Vad som gör oss annorlunda
RRR är inte bara ett fönsterputsföretag.
Vi bygger:
Ett lag av starka individer
En kultur med träning, utveckling och ansvar
Ett system där du kan växa i takt med bolaget
Hos oss finns:
Tydliga nivåer (levels) mer ansvar = mer lön
Utbildning inom arbete, struktur och företagande
Möjlighet att på sikt ta större roller
Ett bolag som tänker långsiktigt, inte slit-och-släng
Kultur & mindset
Vi tror på:
Disciplin före motivation
Struktur före stress
Att bygga starka människor - inte bara anställda
Målet är att du:
Blir skicklig på ditt jobb
Växer som person
På sikt kan ta nästa steg - hos oss eller i egna projekt
Vad vi erbjuder
Fast lön + möjlighet till mer genom nivåsystem
Stabil arbetsgivare med ordning och struktur
Bra kollegor, tydligt schema, moderna system
Ett jobb där du blir respekterad - inte micromanaged
Det här är inte för dig om:
Du vill glida undan ansvar
Du hatar struktur och rutiner
Sista dag att ansöka är 2026-02-12

E-post: info@renaramarutor.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
