Fönsterputsare

Rena Rama Rutor (RRR) växer snabbt i Stockholm - och vi letar efter rätt personer att bygga framtiden med.
Det här är inte ett jobb för alla.
Men för rätt person kan det här bli starten på något stort.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Är pålitlig, driven och tar ansvar

Gillar att jobba fysiskt och vara ute

Vill utvecklas - inte bara "gå till jobbet"

Är öppen för lärande, struktur och disciplin

Trivs i ett team där vi ställer krav, men också stöttar varandra

Erfarenhet av fönsterputs är inte ett krav - rätt inställning är viktigare.
Vad som gör oss annorlunda
RRR är inte bara ett fönsterputsföretag.
Vi bygger:
Ett lag av starka individer

En kultur med träning, utveckling och ansvar

Ett system där du kan växa i takt med bolaget

Hos oss finns:
Tydliga nivåer (levels) mer ansvar = mer lön

Utbildning inom arbete, struktur och företagande

Möjlighet att på sikt ta större roller

Ett bolag som tänker långsiktigt, inte slit-och-släng

Kultur & mindset
Vi tror på:
Disciplin före motivation

Struktur före stress

Att bygga starka människor - inte bara anställda

Målet är att du:
Blir skicklig på ditt jobb

Växer som person

På sikt kan ta nästa steg - hos oss eller i egna projekt

Vad vi erbjuder
Fast lön + möjlighet till mer genom nivåsystem

Stabil arbetsgivare med ordning och struktur

Bra kollegor, tydligt schema, moderna system

Ett jobb där du blir respekterad - inte micromanaged

Det här är inte för dig om:
Du vill glida undan ansvar

Du hatar struktur och rutiner

Du bara vill "ta lönen och dra hem"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@renaramarutor.se

