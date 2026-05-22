Folkhälsostrateg
2026-05-22
Vikarie sökes till drömjobbet inom folkhälsa!
Har du en passion för att förbättra människors hälsa och välmående? Vill du arbeta i en roll där du kan göra en verklig skillnad för alla åldrar i samhället? Då är detta jobbet för dig!
Vi i Karlsborgs kommun söker en engagerad och drivande folkhälsostrateg som vill vara med och skapa en trygg och hälsosam framtid för våra invånare. Som folkhälsostrateg kommer du att ha en nyckelroll i kommunens arbete som främjar hälsa och välmående för alla åldrar, från de yngsta till de äldsta.
Arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett brett uppdrag med fokus på människors fritid och riktar sig till alla kommunens invånare. Inom förvaltningen ryms verksamheter som bibliotek, kulturskola, kultur, ungdoms- och seniorverksamhet, idrott samt friluftsliv. Även folkhälsofrågor är en central del av vårt arbete. Folkhälsostrategen verkar förvaltningsövergripande men har sin placering inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Du kommer att ha din placering i Karlsborgs kommunhus och Kultur- och fritidschefen är din närmsta chef. Vi erbjuder dig en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får chansen att påverka och utveckla folkhälsoarbetet i Karlsborgs kommun. Tillsammans skapar vi en trygg och hälsosam framtid för alla våra invånare!Publiceringsdatum2026-05-22Dina arbetsuppgifter
Som folkhälsostrateg ansvarar du för att identifiera och analysera folkhälsobehov samt att föreslå och genomföra insatser grundade i evidens och beprövad erfarenhet. Du arbetar operativt med projekt och initiativ som syftar till att främja fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, psykisk hälsa och social trygghet.
Arbetet sker i nära samverkan med andra kommunala förvaltningar, Närhälsan, ideella organisationer och övriga relevanta aktörer, för att skapa en bred och hållbar folkhälsosatsning. Du förväntas kunna ta fram och presentera rapporter, strategidokument och informationsmaterial som både engagerar och inspirerar olika målgrupper.
Tjänsten är ett vikariat, vilket innebär att arbetet till stor del redan är planerat och förberett för året men planering görs löpande inför kommande år. Du kommer att verka utifrån en fastställd budget och ta vid i befintliga samarbeten. Din roll blir att hålla samman folkhälsoarbetet i kommunen och fungera som en samordnande kraft - den som håller ihop trådarna i det gemensamma arbetet för bättre folkhälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap eller annat närliggande område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har gärna tidigare erfarenhet av att arbeta med folkhälsofrågor samt projektledning, och har en god förmåga att samarbeta med olika aktörer och skapa engagemang kring hälsofrämjande insatser.
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, och har lätt för att presentera information på ett tydligt, strukturerat och övertygande sätt. Rollen kräver också en god operativ förmåga - du är van vid att driva projekt framåt, ta eget ansvar och leverera resultat.
Vi söker en självgående och initiativrik person som trivs i en dynamisk vardag, är van vid att hantera flera parallella arbetsuppgifter och har förmåga att själv skapa struktur i det dagliga arbetet.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Intervjuer planeras att hållas i första hand under v24.
Löneläge 35 000 - 38 000 kr
Tjänsten är ett föräldravikariat inledningsvis under 4 månader, med eventuell möjlighet till förlängning beroende på när ordinarie medarbetare planerar att komma tillbaka i tjänst.
Vid önskan om facklig kontakt, finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda.
