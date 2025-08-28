Folkasboskolan söker speciallärare
2025-08-28
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en speciallärare/ämneslärare för arbete mot vår särskilda undervisningsgrupp. Du kommer att arbeta mot en mindre grupp elever och tillhöra arbetslag 7-9. Du kommer samarbeta med ordinarie lärare gällande förarbete, genomförande och efterarbete. Du har mentorskap för eleverna som tillhör gruppen och tät kontakt med hemmen.
Om Folkasboskolan:
Folkasboskolan har cirka 360 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen i Pålsboda, endast ca 3 mil från Örebro och erbjuder en inspirerande och nära naturmiljö för både elever och personal. Vi som skola är på en spännande resa och kan erbjuda en miljö där du som pedagog får möjligheten till att blomstra och utvecklas tillsammans med vårt kompetenta och engagerade team av kollegor.
Vi på Folkasboskolan fokuserar på:
Ledarskapet i klassrummet, då vi strävar efter att hela tiden utveckla det relationella ledarskapet i våra klassrum för att främja en stimulerande och inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att växa och utvecklas.
Elevdelaktighet, vi värdesätter elevens delaktighet och ser det som en central del i deras lärande. Genom att uppmuntra till aktivt deltagande och eget ansvar för sin utbildning strävar vi efter att stärka elevernas självförtroende och motivation i skolan och för framtiden.
Utmaningar utifrån kunskapsnivå, varje elev är unik. Genom varierande undervisning och kunskap om eleverna så strävar vi efter att utmana varje elev utifrån deras kunskapsnivå och således främja elevens personliga- och kunskapsutveckling.
Studiero, vi värnar om en lugn och harmonisk lärmiljö där eleverna ges möjlighet att fokusera och trivas tillsammans med sina lärare. I arbetet med tydliga strukturer och ett positivt relationellt ledarskap skapar vi goda förutsättningar för varje enskild individ för att nå sina mål.
Att ha en duktig speciallärare är viktigt för oss, därför erbjuder vi dig:
• Individuell och konkurrenskraftig lön, samt goda möjligheter till bra löneutveckling.
• Goda utvecklingsmöjligheter, individuellt och tillsammans med kollegor.
• En god arbetsmiljö med tillgång till IKT, såväl när det gäller teknik som personligt stöd.
• Ett inspirerande och roligt arbete på en trevlig skola med trevliga och duktiga medarbetare och barn i en fantastisk skolmiljö.
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a att bestå av:
• Skapa och upprätthålla professionella, goda och förtroendefulla relationer.
• Arbeta med elevgruppen och enskilda elever utifrån upprättad planering.
• Aktivt bidra till att utveckla lärandemiljöer och pedagogiska strategier.
• Deltar i kartläggningar, analyser och utredningar tillsammans med elevhälsan.
• Dokumentera, utvärdera, analysera och följa upp det egna arbetet och resultatet av detta. Därefter bedöma eventuella behov av vidare insatser.
• Hantera kontakter med personal, vårdnadshavare och elever samt andra interna och externa kontakter.
• Mentorskap, stötta ämneslärare i undervisning och hålla i egen undervisning.
Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt, reflekterande och med god analysförmåga.
Vi söker dig som:
• har speciallärarutbildning eller behörig lärare med erfarenhet av arbete med särskilt stöd (flexgrupp, mindre undervisningsgrupp eller anpassad grundskola).
• har en positiv elev- och kunskapssyn med höga förväntningar på våra elever.
• har hög social kompetens med god förmåga att samverka och samarbeta.
• har modet och kraften att bedriva utvecklingsarbete.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt om tjänsten:
Tjänsten är tillsvidareanställning, 100%. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-09-11.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Månadslön
Rektor
