Fodervärdskonsulent till Region Öst/Uppsala
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2026-06-18
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Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Fodervärdskonsulent till Region Öst/Uppsala
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) tillhör Luftstridsskolan (LSS) och har till uppgift att förse Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande krigsförband samt Polisen med tjänstehundar. Hundtjänst bedrivs inom hela Försvarsmakten. Nu söker vi dig som vill bidra med dina hundkunskaper i rollen som Fodervärdskonsulent på heltid.
Om enhetenVid FHTE:s Avelsavdelning planeras avel, omhändertas tikar/valpar, rekryteras fodervärdar, placeras valpar hos fodervärdar samt lämnas stöd till fodervärdar. Försvarsmaktens hundar placeras hos sin fodervärd när de är 8–10 veckor och där stannar de tills de är ungefär 1–1,5 år gamla. Under den perioden står Försvarsmakten för stöttning av erfaren konsulent, foder- och veterinärkostnader. Sveriges fodervärdsverksamhet är uppdelad i 6 regioner, där arbetet leds och fördelas av en regional Hundsektionschef. Som stöd till fodervärdarna har Försvarsmakten ett antal Fodervärdskonsulenter. Fodervärdskonsulenterna ansvarar för att, tillsammans med fodervärdarna, skapa förutsättningar för valparna att utvecklas i rätt riktning för ett kommande liv som tjänstehund.
Om tjänstenSom Fodervärdskonsulent skall du fungera som Försvarsmaktens representant ute bland våra intressenter och fodervärdar runt om i landet. Våra konsulenter är en vital del av vårt fodervärdssystem och en förutsättning för att vi skall hitta och bibehålla våra fantastiska fodervärdar. Utöver det är körkort och tillgång till egen bil som kan transportera hund en förutsättning och innebär milersättning med statligt bilmedgivande i samband med resor i tjänsten. Arbetet kan även innebära transporter och genomförande av parning kopplat till avelsarbetet.
Arbetet, som kan vara fysiskt krävande med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter, utgår från ditt hem men du arbetsleds från FHTE:s Avelsavdelning i Sollefteå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nära samverkan med din Hundsektionschef när det gäller arbetet och uppföljningen av hundarna
Planera och genomföra täta träningsträffar med fodervärdarna gällande allmänlydnad/fostran, miljöträning och påbörja nosarbete, enligt riktlinjer i konsulentmanualen
Genomföra valp- och unghunds träffar både i grupp och individuellt. Dessa ska kunna genomföras både praktiskt och digitalt
Följa upp och hantera hundarna, samt stötta fodervärdarna under fodervärdstiden
Vara problemlösande kring hundar med stora drifter i kombination med fodervärdar som ännu inte har så mycket hunderfarenhet
Planera och genomföra hembesök och informationsträffar i hela området
Utvärdera och bedöma intresserade personer/familjer om de anses lämpliga som fodervärdar åt en Försvarsmaktshund
Praktiskt genomföra omplaceringar i respektive region i samverkan med din Hundsektionschef
Stötta med transport av hundar och genomföra parningar kopplat till vårt avelsarbete Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Erfarenhet av arbete med tjänstehundar
Erfarenhet som fodervärdskonsulent
Praktisk erfarenhet av hunddressyr
Erfarenhet av resursstarka hundar av brukshundstyp
Erfarenhet av hunduppfödning och att genomföra parningar/avel av hund
God datorvana
B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, har ett gott omdöme och förmågan att självständigt planera och strukturera ditt arbete. Du är öppensinnad och prestigelös. Du behärskar det sociala samspelet, har stor samarbetsvilja och har lätt för att skapa förtroendeingivande relationer. Du har mycket god erfarenhet av hunddressyr och en god pedagogisk förmåga, vilket gör att du kan förmedla din kunskap anpassat efter fodervärdarnas nivå. Du är en problemlösare som både kan tänka nytt och utanför boxen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av fodervärdsverksamhet inom Försvarsmakten
God datorvana och kunskap i Officepaketet
Tidigare arbete inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
Upplysningar om befattningen:
Avdelningschef, Sonja Edin nås via vx 08-788 75 00
Hundsektionschef Nord Fia Ekbäck nås via vx 08-788 75 00
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:HR-generalist, Olivia Liw nås via vx 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 08-788 75 00
SACO nås via vx 08-788 75 00 Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsort: Region Öst, med placering i eller runt Uppsala med omnejd
Arbetet innebär resor samt kvälls- och helgarbete
Befattning: civil
Tillträdesdatum: snarast, enligt överenskommelse
Sista datum för ansökan:Välkommen med din ansökan senast 2026-07-27. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Kontakt
Sonja Edin +4687887500 Jobbnummer
9969309