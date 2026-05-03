Flyttstädare sökes meriterande med fönsterputs
2026-05-03
Villoeco Städ söker en noggrann och pålitlig flyttstädare. Du kommer främst arbeta med flyttstädningar hos privatkunder, där kvalitet, tempo och känsla för detaljer är avgörande. Har du erfarenhet av fönsterputs är det ett stort plus.Publiceringsdatum2026-05-03Dina arbetsuppgifter
Flyttstädning enligt checklista och höga kvalitetskrav
Städning av kök, badrum och övriga ytor med fokus på detaljer
Vid behov: fönsterputs (meriterande)
Samarbete i team och egenkontroll av utfört arbete
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har hög arbetsmoral
Har erfarenhet av flyttstädningar
Trivs med fysiskt arbete och kan hålla ett bra tempo
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Har B-körkort (meriterande, beroende på upplägg)
Vi erbjuder
Trygg anställning och schyssta villkor
Trevligt team med tydliga rutiner
Introduktion och upplärning så att du lyckas i rollen
Varierande arbetsdagar i Stockholm med omnejd
Anställningsform: Heltid eller deltid (enligt överenskommelse)
Start: Enligt överenskommelse
Plats: varierar, Stockholms län
Ansökan
Skicka din ansökan och berätta kort om din erfarenhet (och om du kan fönsterputs).
E-postadress: personal@villoeco.se
Telefon: 08 512 922 22
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: personal@villoeco.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "flyttstädare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villoeco AB
(org.nr 559175-8775)
111 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varierar i Storstockholm Kontakt
Rima Lastauskas personal@villoeco.se
9887539