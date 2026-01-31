Flyttstädare / Gävle

MovingGo AB / Städarjobb / Gävle
2026-01-31


Om jobbet
Om Moving Go
Moving Go är en rikstäckande flytt- och städfirma som erbjuder professionella tjänster inom flytt och flyttstädning i hela Sverige.
Vår vision är att förenkla människors flytt genom att samla flytt och städ under ett och samma tak. Med ett växande nätverk av erfarna medarbetare och samarbetspartners levererar Moving Go trygga, effektiva och kvalitetssäkrade tjänster.

Publiceringsdatum
2026-01-31

Om tjänsten
Vi söker erfarna medarbetare inom flyttstädning.
I rollen arbetar du med grundlig flyttstädning av bostäder, där noggrannhet och kvalitet är avgörande för att städningen ska bli godkänd vid besiktning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Fullständig flyttstädning enligt branschstandard

Städning av kök, badrum, golv och vitvaror

Fönsterputs

Egenkontroll för att säkerställa hög kvalitet

Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av flyttstädning (krav)

Är noggrann, ansvarstagande och effektiv

Klarar av fysiskt arbete

Har god servicekänsla och är professionell i kundkontakt

Har körkort och tillgång till bil (meriterande)

Kan kommunicera på svenska eller engelska (fler språk är meriterande)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
MovingGo AB (org.nr 559317-7305)
802 91  GÄVLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715668

