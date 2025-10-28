Flyttpersonal med B-körkort
JP Movers AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JP Movers AB i Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en del av Sveriges bästa flyttfirma!
Är du stark, social och gillar att jobba fysiskt? Har du B-körkort och vill vara en del av ett glatt och drivet team? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten
Vi på Jordgubbsprinsen - Sveriges bästa flyttfirma - växer och söker nu fler flyttkillar till både heltid och deltid.
Arbetet består av bohags- och kontorsflyttar, bärhjälp och körning av flyttbil. Varje dag är olika - och det är alltid högt tempo och god stämning!
Vi söker dig som har:
B-körkort (manuell växel)
God fysik och gillar att ta i
Ett positivt och professionellt bemötande mot kunder
Punktlighet och ansvarskänsla
Flytterfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - både heltid och deltid
Ett härligt team och roliga arbetsdagar
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet att växa inom företaget
Utgångspunkt: Stockholm (men uppdrag kan förekomma i hela Sverige)
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka din ansökan via vår hemsida: https://jordgubbsprinsen.se/ledigaplatser
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare JP Movers AB
(org.nr 556666-2747), https://jordgubbsprinsen.se/ledigaplatser/flyttarbetare-sokes
Sparbanksvägen 75 (visa karta
)
129 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9577414