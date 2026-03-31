Flyttmedarbetare (Express)
Instad AB / Budjobb / Uppsala Visa alla budjobb i Uppsala
2026-03-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Instad AB i Uppsala
Vi på Instad söker nu deltidsanställda flyttmedarbetare för både planerade flyttar och expressuppdrag. Är du serviceinriktad, flexibel och gillar fysiskt arbete? Då kan detta vara rätt för dig.
Om jobbet
Som flyttmedarbetare arbetar du med bohagsflytt, bärhjälp och expressleveranser. Arbetet innebär kundkontakt, hantering av möbler och gods samt att säkerställa att arbetet utförs tryggt och professionellt.
Vi söker dig som:
Talar och förstår svenska
Har B-körkort (krav)
Är i god fysisk form
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Kan arbeta flexibla tider (vardagar/helger vid behov)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av flyttarbete eller liknande fysiskt arbete
Erfarenhet av kundservice
Vana av att köra transportbil
Vi erbjuder:
Ett flexibelt deltidsjobb
Trevlig arbetsmiljö och varierande arbetsdagar
Möjlighet till fler timmar och fast tjänst för rätt person
Skicka din ansökan med en kort presentation och CV till jobb@instad.se
Märk mejlet med: "Ansökan Flyttmedarbetare Deltid"
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: jobb@instad.se Arbetsgivare Instad AB
(org.nr 559299-4007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9831424