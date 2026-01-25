Flyttkoordinator
Max Flytt och städ är en snabbväxande flyttfirma, med stor fokus på kund upplevelsen och som hjälper företag och privatpersoner i Sverige, med sina flyttar.
Bolaget utvecklas ständigt och nu har du chansen att vara en stor och viktig del i vår nästa satsning.
I rollen som säljare ansvarar du för att bearbeta varma kunder som anmält intresse. Du kontaktar kunder över telefon och vägleder kunderna på ett serviceinriktat och professionellt sätt.
Då du kommer vara med att bygga upp en ny avdelning är du varmt välkommen med idéer och förbättringsförslag.
Vem är du?
Du är van och drivs av att arbeta mot uppsatta mål. Du är resultat driven och drivs av utmaningar, gillar att prata med människor, är bra på att bygga relationer och tar gärna steget till det lilla extra när det gäller service. Du är inte heller rädd för att lyfta på luren och har en stor förmåga för självständigt arbete.
Vi ser att du
Har erfarenhet av sälj, kundkontakt
Är en team player så väl som självständig i din arbetsroll
Har lätt att prata med människor
Har mycket energi och har en positiv inställning till livet
Har goda kunskaper i Svenska och Engelska.
Välkommen med din ansökan till oss på Max Flytt och Städ AB
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
peter@maxflytt.se
E-post: peter@maxflytt.se
Detta är ett heltidsjobb.
Max Flytt och Städ AB http://www.maxflytt.se
Vasatorpsvägen 1 E (visa karta
254 57 HELSINGBORG
Max Flytt & Städ AB Jobbnummer
