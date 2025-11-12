Flyttgubbe / Chaufför (B-körkort) - Göteborg
Eyes4work AB / Budjobb / Göteborg Visa alla budjobb i Göteborg
2025-11-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker nu för kunds räkning två nya medarbetare:
• En flyttgubbe
• En chaufför med B-körkort för lätt lastbilPubliceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av flyttuppdrag, bärning, transport av möbler och gods samt körning av lätt lastbil till och från kund. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lägger störst vikt vid rätt inställning och vilja att arbeta.KvalifikationerKvalifikationer
• Körkort B (endast krav för chaufförs tjänsten)
• God fysik och förmåga att arbeta fysiskt
• Hög arbetsmoral, samarbetsförmåga och ansvarstagande
Meriterande:
• Erfarenhet av flytt, städ eller logistikDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, punktlig och gillar att ta i. Du trivs med att jobba i team, har god service känsla och möter kunder med ett professionellt bemötande.Så ansöker du
Det går även bra att lämna din ansökan på plats.
Eyes4work AB - Göteborg
Adress: Herkulesgatan 1v, 417 01 Göteborg
Öppettider: Mån - Tors 08:00 - 12:00
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
(org.nr 559164-0734) Arbetsplats
Eyes4work Jobbnummer
9601630