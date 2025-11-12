Flyttgubbe / Chaufför (B-körkort) - Göteborg

Eyes4work AB / Budjobb / Göteborg
2025-11-12


Vi söker nu för kunds räkning två nya medarbetare:

• En flyttgubbe
• En chaufför med B-körkort för lätt lastbil

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av flyttuppdrag, bärning, transport av möbler och gods samt körning av lätt lastbil till och från kund. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lägger störst vikt vid rätt inställning och vilja att arbeta.

Kvalifikationer
• Körkort B (endast krav för chaufförs tjänsten)
• God fysik och förmåga att arbeta fysiskt
• Hög arbetsmoral, samarbetsförmåga och ansvarstagande

Meriterande:

• Erfarenhet av flytt, städ eller logistik

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, punktlig och gillar att ta i. Du trivs med att jobba i team, har god service känsla och möter kunder med ett professionellt bemötande.

Så ansöker du
Det går även bra att lämna din ansökan på plats.
Eyes4work AB - Göteborg
Adress: Herkulesgatan 1v, 417 01 Göteborg
Öppettider: Mån - Tors 08:00 - 12:00
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eyes4work AB (org.nr 559164-0734)

Arbetsplats
Eyes4work

Jobbnummer
9601630

