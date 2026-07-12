Flyttarbetare, chaufför
Barks Flytt & Alltjänst Express I Sydost AB / Budjobb / Kalmar Visa alla budjobb i Kalmar
2026-07-12
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Vi söker ett flertal tjänster med start under sensommar/höst både som expressarbetare, C och CE-chaufför för tillsvidare/visstid/projektanställning med möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifterna är varierande med allt från privata bohagsflyttar, kontor, tunga lyft, ömtåligt gods, emballering och lagerhantering.
Du som söker :
Har god fysik och trivs med fysiskt arbete
Är punktlig och ansvarsfull
Har ett öppet och trevligt kundbemötande
Som chaufför innehar giltigt YKB
Har tidigare erfarenhet från flytt (meriterande)
Krav :
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: barks@sbkmoving.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barks Flytt & Alltjänst Express I Sydost AB
(org.nr 556371-5183), http://barks.nu
Flottiljvägen 34 (visa karta
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392 41 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000377