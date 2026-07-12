Flyttarbetare, chaufför

Barks Flytt & Alltjänst Express I Sydost AB / Budjobb / Kalmar
2026-07-12


Visa alla budjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Barks Flytt & Alltjänst Express I Sydost AB i Kalmar

Vi söker ett flertal tjänster med start under sensommar/höst både som expressarbetare, C och CE-chaufför för tillsvidare/visstid/projektanställning med möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifterna är varierande med allt från privata bohagsflyttar, kontor, tunga lyft, ömtåligt gods, emballering och lagerhantering.
Du som söker :
Har god fysik och trivs med fysiskt arbete
Är punktlig och ansvarsfull
Har ett öppet och trevligt kundbemötande
Som chaufför innehar giltigt YKB
Har tidigare erfarenhet från flytt (meriterande)

Krav :
Svenska i tal och skrift
B-körkort

Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: barks@sbkmoving.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barks Flytt & Alltjänst Express I Sydost AB (org.nr 556371-5183), http://barks.nu
Flottiljvägen 34 (visa karta)
392 41  KALMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10000377

Prenumerera på jobb från Barks Flytt & Alltjänst Express I Sydost AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Barks Flytt & Alltjänst Express I Sydost AB: