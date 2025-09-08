Flyttarbetare
2025-09-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Eslöv
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
Vi söker starka och serviceinriktade flyttarbetare!
Är du en fysisk person som gillar att arbeta praktiskt och har ett gott bemötande? Vi söker nu flyttarbetare som vill vara med och hjälpa våra kunder till en smidig och trygg flytt.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som flyttarbetare består dina arbetsdagar av varierande uppgifter där du träffar nya människor och jobbar i olika miljöer. Dina arbetsuppgifter kan innefatta:
Bära och lasta möbler och kartonger
Packa och skydda bohag
Köra flyttbil (om du har körkort)
Montera/demontera möbler vid behov
Kundkontakt och service vid flyttuppdrag
Vi söker dig som:
Har god fysik och trivs med fysiskt arbete
Är punktlig, ansvarsfull och noggrann
Gillar att arbeta i team och möta människor
Har B-körkort (meriterande, men inte alltid ett krav)
Har tidigare erfarenhet från flytt, bygg eller lager (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Ett varierande jobb med frihet under ansvar
Trevliga kollegor och en hjälpsam arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv.
OBS! Skriv ansökningskoden SHFA021 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHFA021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9496961