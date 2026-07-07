Flytt personal söks med start omgående.
Din Bygg & Städ i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-07
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Vi söker flyttgubbe – Start omgående!
Din Flytt.nu / Din Bygg & Städ i Sverige AB söker en flyttmedarbetare med omedelbar start.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är arbetsvillig, pålitlig och punktlig
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av flyttbranschen är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Heltid
Konkurrenskraftig lön
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
📍 Arbetsort: Stockholm
📅 Start: Omgående
Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV eller en kort presentation till info@dinbyggostad.se
eller kontakta oss för mer information.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Bygg & Städ i Sverige AB
(org.nr 559040-4850), http://www.dinflytt.nu
Essinge brogatan 6 (visa karta
)
112 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995269