Flytt personal söks med start omgående.

Din Bygg & Städ i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-07-07


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Vi söker flyttgubbe – Start omgående!
Din Flytt.nu / Din Bygg & Städ i Sverige AB söker en flyttmedarbetare med omedelbar start.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är arbetsvillig, pålitlig och punktlig
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av flyttbranschen är meriterande, men inget krav

Vi erbjuder:
Heltid
Konkurrenskraftig lön
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget

📍 Arbetsort: Stockholm
📅 Start: Omgående
Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV eller en kort presentation till info@dinbyggostad.se eller kontakta oss för mer information.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Din Bygg & Städ i Sverige AB (org.nr 559040-4850), http://www.dinflytt.nu
Essinge brogatan 6 (visa karta)
112 61  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9995269

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