Flygtekniker Till Saab!
2025-08-15
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vår verksamhet är i en tydlig uppgång, och vi satsar nu på både personal, materiel och lokaler för att möta de önskemål våra slutkunder har. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö där säkerhet och precision är i fokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och utveckla dina färdigheter inom en dynamisk och växande bransch.
I din roll som flyg-/helikoptertekniker arbetar du i nära samarbete med slutkund och kollegor på andra avdelningar. I din vardag kommer du att arbeta med planerat och felavhjälpande underhåll, modifieringar och andra arbetsuppgifter relaterade till både civilt och militärt flygunderhåll. Beroende på vem du är finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget mot mer akademiska roller såsom planering och framtagning av tekniska underlag och data.
Exempel på vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan var:
*
Diagnostisering och felsökning av tekniska problem på flygplan/helikoptrar och ingående system.
*
Utföra bas- och linjeunderhåll för att säkerställa att flygfarkosten uppfyller säkerhetskraven.
*
Samarbete med andra tekniker och ingenjörer för att lösa komplexa tekniska problem.
*
Dokumentera och rapportera utfört arbete i enlighet med företagets och myndigheternas riktlinjer.
Vi finns på flera orter i Sverige, bl.a Linköping, Nyköping, Ljungbyhed samt på flera orter utomlands. Oavsett placeringsort kan rollen inbegripa resor, både inom och utom Sverige.
För att trivas på Saab tror du på en kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Det spelar ingen roll om du är i början av din karriär eller är expert inom ditt område, det viktigaste är att du delar vår passion för utveckling och ny spännande teknik!
Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och teknologierna inom branschen.
Vi värdesätter egenskaper som ödmjukhet, nyfikenhet, starkt driv och förmågan att effektivt kommunicera och samarbeta.
Grundkrav för tjänsten är fullgjord flygteknikerutbildning (komplett COR) för B1.1 eller B1.3.
Meriterande är giltigt EASA Part 66 eller SE-EMAR Part 66 certifikat.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
