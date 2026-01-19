Flygspeditör till kund i Göteborg
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en flygspeditör med erfarenhet för ett uppdrag hos kund i Göteborg. I rollen blir du en viktig del av flyglogistikflödet och arbetar i en bred och självständig position med stort eget ansvar. Du hanterar flera parallella ärenden och har en central roll i att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade transporter i en miljö där tempot stundtals är högt.Dina arbetsuppgifter
• Planering, samordning och genomförande av flygtransporter
• Bokning samt löpande uppföljning av sändningar
• Daglig kontakt med kunder, flygbolag, agenter och övriga samarbetspartners
• Upprättande, granskning och hantering av transport- och fraktdokument
• Säkerställande av leveranser enligt gällande avtal, tidsramar och regelverk
• Hantering av avvikelser.
Om uppdraget:
• Omfattning: Heltid, långsiktigt
• Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag av kund
• Ort: GöteborgProfil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en bakgrund inom flygfrakt eller annan internationell spedition. Du är trygg i att arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på egen hand. I ett tempo som stundtals kan vara högt behåller du fokus, arbetar strukturerat och har alltid kundservice i åtanke.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, och är bekväm med att arbeta i olika affärs- och transportsystem. Erfarenhet av Cargowise är meriterande.
Välkommen att skicka in din ansökan - urval sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Frida Stenlund frida.stenlund@posti.com Jobbnummer
9690824