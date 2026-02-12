Flygspeditör - Export till DHL
2026-02-12
Är du utbildad speditör och har jobbat flera år med flygspedition på exportsidan? Är du en lagspelare som gillar att ge service av högsta klass till dina kunder? Har du en positiv inställning till att delta aktivt i eller driva förändringsarbete och ständiga förbättringar? Då ska du läsa mer här.
Start: Snarast
Slut: 6 månader initialt med möjlighet till förlängning
Tjänsten innebär att du med kunden i fokus - ser till att sändningar bokas upp, hämtas och skeppas enligt överenskommelse. Detta i rätt tid, till rätt pris och komplett i oskadat skick.
Du kommer vara anställd av Manpower och arbeta som uthyrd konsult till en av våra största kunder inom spedition.
Arbetsbeskrivning
Du har daglig kontakt med kunder och leverantörer.
Hanterar bokningar från kund, andra kontor eller vårt nätverk, d v s skapar och bekräftar bokningar, ser till att samtliga transportsätt utförs i tid enligt kundens och produktens krav.
Uppdaterar system med relevant och korrekt information för att få och ge senaste information om sändning i tid enligt gällande lagar och interna rutiner.
Boka sändningar på det mest kostnadseffektiva sättet.
Du arbetar proaktivt med att informera kund om leveransstatus, eventuella incidenter och lösning på problemet.
Svarar på inkommande prisförfrågningar och handhar merförsäljning, samt tar hand om kundförfrågningar relaterade till Go Green (klimatkompensation) och försäkringar.
Skapar, följer upp och analyserar både interna och externa rapporter samt förser de vidare till kund.
Arbetar med daglig kundnöjdhet, genom regelbundna uppföljningar och gillar att arbeta med ständiga förbättringar.
Vem är du?
Du är en person som har flera års erfarenhet av att arbeta med flygspedition på exportsidan. Du är ekonomisk sinnad och kan snabbt ta beslut för enskilt uppdrag, inom företagets ekonomiska ramverk och kan se och förstå sammanhang där god ekonomi och produktivitet ligger till grund för verksamhetens framgångar.
Du trivs med att arbeta i team där du får kombinera din administrativa förmåga med ett stort affärsdriv och daglig kontakt med kollegor och kunder.
Vi värdesätter egenskaper som noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet och kundfokus. Du ska ha hög social kompetens samt glimten i ögat. Tempot är högt och förmågan att arbeta strukturerat och effektivt är av ytterst stor vikt.
Du är flexibel och lösningsorienterad. För att uppnå ditt och teamets mål, måste du vara proaktiv och ha en stor inre drivkraft och en vinnarskalle.
Kvalifikationskrav
* Flera års god erfarenhet av flygspedition på exportsidan
* God initiativförmåga och ansvarskänsla
* Positiv inställning till att delta aktivt i eller driva förändringsarbete och ständiga förbättringar
* Du har en eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning inom sjöfart och/eller logistik, och har praktiserat/jobbat något inom området under eller efter avslutad utbildning.
* Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet att jobba med system som stödjer transporten, CargoWise One kunskaper är meriterade.
* Vidare är du en van användare av Microsoft Office (Word/Excel/Outlook)
* Mål-, resultat- och kommersiellt inriktad med både stark drivkraft och vilja att lyckas
* Att tala och skriver flytande svenska och engelska är inget problem för dig.
* Delar värderingarna; Excellence, Entrepreneurship, Teamwork och Passion
Vi hoppas att du gillar att arbeta med service och är lyhörd för kundernas önskemål och du tycker om att jobba i grupp men kan också jobba självständigt och ta egna initiativ.
Varför vill man jobba på det här uppdraget?
Förutom en arbetstid på 37,5 h/vecka och möjlighet till flex är de ett värderingsstyrt företag med tydlig strategi och mål, där alla får vara med och påverka på olika sätt. Grundpelare är respekt och resultat i allt de gör, de tar miljöutmaningarna på allvar genom globala Go Green program.
Du att omges av kunniga, engagerade och trevliga kollegor, både lokalt och globalt.
Gillar du även att vara med och bidra med ständiga förbättringar kommer du trivas. Vi delar med oss av kunskap och hjälper varandra, vi är passionerade i det vi gör och har ett positivt förhållningssätt. Tempot hos oss är högt, vi gillar när det är fart.Publiceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
Uppdraget är på heltid, kontorstid och du kommer att vara anställd av Manpower och arbeta som inhyrd konsult hos vår kund. För det här uppdraget behöver du arbeta på plats.
Ansök genom att registrera ditt CV (gärna i Word-format), och där beskriver hur och varför du passar för uppdraget, urval sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att ringa ansvarig konsultchef Carl-Henric Möller på 031-617235
Vi går igenom applikationerna löpande och i konsultvärlden är processerna oftast snabba. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan
Vad vi Manpower erbjuder dig:
Manpower är specialister på kompetensförsörjning till chefer och specialister. Vi är ett av få företag som samverkar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige.
Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vår verksamhet bygger på våra medarbetares trivsel och utveckling. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension m.m.
