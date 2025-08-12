Flygplanstädare Sodexo Landvetter flygplats
2025-08-12
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Vårt uppdrag hos våra kunder på Landvetter består av att rengöra deras lokaler eller flygplan.
• Genomföra schemalagda städuppgifter
• Ta emot beställningar från kund och planera dess utförande
• Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
• Planera och delta i storstädningar
• Administrativa uppgifter i data
• Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet
• På sikt framföra vår highloader lastbil efter utbildning
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning, flygplansstädning eller annat servicearbete
• Datorvana
• Körkort minst klass B
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• God fysik
• Flexibilitet
• Högt säkerhetstänk
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
• Friskvårdsbidrag
Om tjänsten
Tjänsten är en anställning på ramavtal. Arbetstiderna är lagda nattetid.
Vi har öppet alla dagar om året, varför helgarbete ingår i tjänsten enligt schema.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras via mail: rekrytering.got.se@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Din ansökan vill vi ha senast 2025-09-01.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb.
