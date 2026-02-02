Flygplanstädare Sodexo Landvetter flygplats
Sodexo AB / Städarjobb / Härryda Visa alla städarjobb i Härryda
2026-02-02
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Sodexo letar efter ansvarsfulla flygplansstädare till Landvetter. Som anställd i något av våra städteam är du en del av ett globalt företag med flera utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete eller sommarjobb och som gillar ett varierande och ibland utmanande arbete där tempot stundtals är högt. Som städare spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann och ibland lösa hastigt uppkomna situationer.
Vad du kommer jobba med:
I våra lokalvårdsuppdrag på flygplatsen tillser vi att kunderna har en god arbetsmiljö i sina lokaler. Vi är flexibla i vårt arbetssätt och anpassar oss efter driften som pågår hos våra kunder, för att på bästa sätt leverera god service i dygnet runt verksamheter.
Flygplansstädningen är ett lagarbete där flera personer kliver ombord samtidigt för att under tidsbegränsning uppnå ett bra resultat. Din samarbetsförmåga och känsla för service är viktig. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
Eftersom livet på en flygplats pågår dygnet runt alla dagar om året är arbetstiden förlagt till förmiddag, eftermiddag eller natt. Anställningen avser visstidsanställning vid behov av extra arbetskraft vid peak, sjukdom eller ledigheter. Under perioder kan du kopplas till ett rullande schema. På sikt blir du kanske en i teamet av våra tillsvidareanställda?
För att få arbeta på en flygplats krävs kontroll i belastningsregistret, och vid anställning även hos Transportstyrelsen.
För att söka tjänsten måste du:
• Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Kunskaper i engelska
• Vara noggrann och punktlig
• Vara prickfri i belastningsregistret
• Ha dokumenterad sysselsättning från de senaste fem åren (t ex: arbetsgivare, utbildning intyg av anhörig om du haft sommarlov osv.)
• Körkort klass B är ett krav
Det är extra plus om du:
• Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrke
• Har SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg ReachMee. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: rekrytering.got.se@sodexo.com
Då arbetsplatsen är skyddsklassad krävs intyg bakåt de senaste fem åren, med högst 28 dagar utan intyg. Detta är ett krav från Transportstyrelsen och skall tas med i sin helhet vid en intervju, liksom minst två referenser.
Sista ansökningsdatum är 2026-03-31. Anställning sker i nuläget endast på ramavtal.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Lön efter kollektivavtal Serviceentreprenad Friskvårdsbidrag, volontärdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718864